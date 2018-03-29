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新光副董李紀珠：團隊扭轉逆勢邁向康莊大道

事業有成買房開保時捷 精神不穩砍殺妻女判刑8年

2018-03-29 15:49聯合報 記者蘇位榮╱即時報導

基隆市劉姓男子經營早餐店有成，還買了保時捷名車，去年3月疑因不同意妻子拿600萬元投資，當天早上與妻爭吵後，劉男對妻子說「沒關係，這是最後一天了。」持麵包刀砍殺妻子和幫忙店務的大女兒後，劉持刀自刎，小女兒緊急報案，三人送醫後均脫險。最高法院依殺人未遂罪，將劉判決8年徒刑，並於刑之執行前施以監護3年，全案定讞。

判決指出，去年3 月24日凌晨5時 ，劉與妻子正在自營早餐店內工作，妻請劉慶榮準備餐點，劉竟稱：「沒關係，這是最後一天了」，妻見劉舉止有異，請大女兒下樓幫忙工作，此時，劉因情緒不穩，竟自店內工作檯上取走麵包刀，趁妻子背對他之際，拿麵包刀劃傷妻子的頸部。

大女兒見狀，想要奪刀，劉慶榮持麵包刀揮砍大女兒的頭部、頸部、大腿等處，劉妻為阻止，與劉拉扯，但因受傷嚴重，趴倒在地，大女兒為保護媽媽，趴在媽媽身上，劉慶榮見狀，仍繼續持該麵包刀揮砍攻擊妻女，致妻的雙側頸部撕裂傷併肌肉損傷、顏面撕裂傷、右手第2 、3 、4 及第5指截肢等，大女兒的眼部、鼻部、左側上嘴唇、頸部、雙手、左大腿等多處切割傷。劉慶榮因精神狀態不穩，亦持該麵包刀劃傷自己頸部。

小女兒聽見救命聲，下樓查看，發現家人全都躺在血泊中，媽媽大喊說，「不要過來！」小女兒趕緊從側門跑出去報警，所幸三人送醫後均脫險。殺人的劉男病情穩定後，向檢警表示「工作壓力大，才會犯案。」妻子向警方說，丈夫疑有精神狀況，案發當天下午，準備要去看精神科醫師，怎料發生不幸。

劉姓男子事業有成，卻疑精神不穩砍殺妻女判刑8年。圖／報系資料照
劉姓男子事業有成，卻疑精神不穩砍殺妻女判刑8年。圖／報系資料照
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殺人保時捷醫師

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