捷泰精密被控配合作假帳 前董座劉忠義遭約談

2018-03-29 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



調查局台北市調查處接獲檢舉，指以生產3C電子產品、通訊用連接器及連接線零組件為主的捷泰精密公司，涉嫌在2014年間配合另家知名公司虛偽增資、作假帳，有財報不實之虞，台北市調查處今天前往捷泰精密公司等7處地點搜索，約談前負責人劉忠義等14人，預計晚間移送台北地檢署複訊。

捷泰精密前董事長王博諒今年初突然宣布請辭董事長一職，令外界詫異，對於今天搜索，捷泰精密 (6165) 表示，捷泰精密之營運財務一切正常，不受影響，公司全力配合調查。市調處因保存證據需要，故至公司要求協助提供民國103年相關憑證表冊。