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新北市拆除大隊隊員涉索賄 北檢訊後聲押

2018-03-28 23:38聯合報 記者張宏業╱即時報導

新北市拆除大隊拆除一組技士劉國誠涉索賄遭聲押，家屬趕往地檢署關切。 記者張宏業/...
新北市拆除大隊拆除一組技士劉國誠涉索賄遭聲押，家屬趕往地檢署關切。 記者張宏業/攝影
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調查局新北市調查處接獲檢舉，指新北市政府1名違章建築大隊公務員劉國誠，疑在執行新店區五峰路一棟3層樓違章建築時，獅子大開口向住戶索賄數百萬元，住戶不滿向調查局檢舉，調查局暗中搜證，今天收網搜索約談劉男到案。

新北處今天搜索劉男辦公室，同時約談劉國誠與2名證人到案，晚間移送台北地檢署檢察官複訊，由於劉男否認索賄，檢方訊後聲押劉男。

新北市拆除大隊涉嫌向住戶索賄遭聲押。記者張宏業/攝影
新北市拆除大隊涉嫌向住戶索賄遭聲押。記者張宏業/攝影
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