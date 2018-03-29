【子彈只離小英50米】總統維安頻出包 問題出在哪？

2018-03-29 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／報導



媒體報導，特勤人員槍枝走火時，蔡總統就在官邸內，距離不到50公尺，國安局則沒有證實或否認。 圖／取材自臉書 分享 facebook 蔡英文總統官邸，居然發生槍擊案？國安局承認媒體報導，去年12月在代號「永和」的總統官邸，一名特勤人員實施清槍程序時，未依裝備操作規定執行，導致槍枝走火。事件發生後，總統府侍衛室及國安局除將當事人調離現職，實施行政處分，並完成檢討策進作為。至於媒體報導，槍枝走火時，蔡總統就在官邸內，距離不到50公尺，國安局則沒有證實或否認。

事實上，近年來不管在總統府或是總統官邸，相關的維安事件還真不少，其中有些案例，真的讓人冷汗直流。

●總統府地處鬧區 易攻難守

總統府的建築是日據時代興建的總督府，由森山松之助設計，大正元年（1912）年起造，8年落成。二次大戰末期，總督府遭到美軍轟炸損毀。台灣光復後，民國35年各界慶祝國民政府主席蔣中正60大壽，決定捐款修復，37年底完工，更名為「介壽館」。依據當時的都市計劃圖，介壽館被標示為「省府大廈」，事實上省政府並未在此辦公。

總統府的建築是日據時代興建的總督府，由森山松之助設計。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

政府遷台後，民國38年12月9日行政院會決議，「總統府及行政院設址於介壽館辦公」。蔣中正總統次年3月1日「復行視事」，總統府與行政院在此合署辦公，直到46年省府遷往中興新村，行政院遷至舊省府大樓。政院遷走之後，介壽館的用戶還包括國防部，一直到88年11月才完全遷離。

當初不管是日本殖民，或是國府遷台初期，由於刑罰森嚴，沒有民眾敢輕易招惹政府，基本上總統府的維安，並不是太大問題。但近年隨著民主風潮，公權力弱化，設在市中心區，建物周邊又缺乏縱深的總統府，的確就顯得「易攻難守」。

●精神異常者闖入 直上五樓

身為國家領導人所在的總統府，自然也成為各種陳情抗議聚集之地。基本上由於法令的限制，真正的陳抗行動，通常只允許在公園路、凱達格蘭大道口以外進行，不可能接近總統府周邊。但一些精神異常者在總統府周邊出沒，如果沒有明顯危害安全之虞，憲警也很難動輒驅離。

1989年鄭南榕出殯遊行，詹益樺自焚，民眾立即脫下衣服及拿出棉被滅火。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

抗議者可能採取的最嚴重行動，是在總統府前自焚抗議。最早的例子，是民國78年5月19日，男子詹益樺為了紀念自焚的鄭南榕，在總統府前介壽路（凱道）自焚。近年幾乎每隔一兩年，就有一起試圖在總統府前自焚或縱火的案例。

至於真正闖進總統府的內部，近十幾年來還是曾發生數起，有些案例還十分「智慧性犯罪」。

92年2月一個晚上，一名精神失常男子翻越總統府前方矮牆，跑進主建物旁的兩層建築「力行樓」，「拿」了一套呂秀蓮副總統「仁愛警衛室」隨扈人員的運動服，換上後就大搖大擺進入總統府，門口警衛還向他敬禮。

這名男子長驅直入二樓，在府內閒逛時，被一名工友查覺有異，他卻拔腿就跑。警衛室急忙展開大搜索，最後才在廁所內找到人。

民國98年6月30日上午，一名曾姓婦人沒有證件就輕易進入，而且一路直上五樓，直到被國安會人員發現有異才通報警衛處理帶離，從進入到離開長達40分鐘。而且警衛組人員未將她交由警方處理，就直接放人。消息傳出，輿論譁然，負責警衛的憲兵，自然難逃懲處。

●他持軍刀砍憲兵 轟動一時

總統府後方隔著博愛路，原本是國防部博愛大樓，兩者之間還有地下道相通。103年底，國防部遷往大直，博愛大樓移交給法務部。先前博愛大樓有憲兵駐守，等於可將「防衛線」前推，如今軍方撤哨，使得原本已經缺乏縱深的總統府後方維安，變得雪上加霜。

去年待業男子呂軍億先到軍史館二樓偷武士刀，再沿著長沙街一段進入總統府，揮刀砍傷憲兵遭壓制逮捕。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

去年8月18日，51歲男子呂軍億到貴陽街的國軍歷史文物館，砸破玻璃偷走據稱曾用於南京大屠殺的「百人斬」日本軍刀，從博愛路翻過矮牆欲闖入總統府，並揮刀將阻止他的周姓憲兵右頸砍傷。今年3月22日，台北地院依殺人未遂、加重竊盜等罪，一審判處7年有期徒刑。

總統府計畫在周邊增設「景觀圍籬」，強化阻絕功能。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

由於總統府兩側（寶慶路與貴陽街）有憲兵營舍與茂密的九重葛樹籬，外人難以突破，但正面（重慶南路）與背面（博愛路），往往只有高度不及腰的矮牆。包括呂軍億等闖入例子，都是輕易就翻過。也因此近日由於軍公教年改等因素，民間對蔡英文總統嗆聲抗議的聲浪高漲，府方便有意在沿博愛路一線，除了矮牆之外，再加上較高的圍籬，讓人不那麼容易翻越。

●開車衝進總統府 就像恐攻

前述的個人闖入，即使身懷凶器，但究竟總統府有一個營的憲兵衛戍兵力，不至於真正對元首安全造成傷害。但是如果有人仿效國外的恐怖攻擊，以車輛作為「攻堅」武器，在總統府嚴重缺乏縱深情況下，後果就很難說。

2003年吳桂慶駕駛貨車衝入交通部（現國史館），並在大門引燃大火。由於交通部位於總統府正後方，總統府也立即啟動緊急警戒。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

92年5月15日，男子吳桂慶駕駛貨車，衝進總統府後方交通部（現國史館）一樓的門洞，車上載的十多桶汽油，立刻引發大火。調查發現，吳桂慶是曾入獄的更生人，可能是因為遭到社會歧視、經濟壓力等因素，憤而走上絕路。

103年1月25日凌晨，男子張德正因毆打前妻等情節遭判刑，認為司法不公，駕駛35噸重砂石車，從凱道朝總統府正面高速撞擊，維安人員發現後不到5秒鐘，他已衝破鐵欄杆、阻車柱、地虎閘、階梯與防彈門共5道關卡，衝進總統府門廊。所幸砂石車未爆炸起火，重傷的張德正被捕後還大吼：「我是抱著必死的決心去的！」

2014年張德正駕砂石車衝撞總統府。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

這次事件讓各界震驚於砂石車的「衝鋒威力」，對一般闖入車輛有效的雞爪釘、地虎閘、阻車柱等路障，幾乎一點效果也沒有。此後總統府前就多了多個以水泥製作的超大型花壇，彼此之間還以大鐵鍊連接，以對抗砂石車急奔而來的重力加速度。

但看在專家眼中，這種防禦措施仍然只能防止一般基於激憤的抗議者，如果是「職業級」的恐怖攻擊，例如使用汽車衝撞，或是搭配炸彈使用，還是難以抵擋。

●「天下第一營」 官兵壓力大

負責守衛總統府的部隊，是憲兵202指揮部的211營。除了穿著軍服擔任衛哨與禮兵，平常在總統府周邊，也要擔任便衣哨：這是因為如果只是一般陳抗或精神異常人士，如果穿著軍常服的憲兵上前拉拉扯扯，未免有礙觀瞻，因此就由一旁的便衣憲兵擔任。但是便衣官兵往往不方便攜帶無線電、武器等裝備，憲兵指揮部去年起特別替他們設計了黑色、類似警方霹靂小組穿著的勤務服。

211營號稱「天下第一營」，官兵的壓力自然也大。一旦傳出自我傷害事件，因為地點敏感，往往成為媒體焦點。

94年1月31日，一名21歲的黃姓士官因工作壓力大又睡過頭，致使衛哨勤務拖班，被長官責罵，當場舉槍自殺，所幸他僅對著左肩窩開槍，緊急送醫後並無大礙。

更驚悚的例子發生在101年5月3日，一名正在大門執行衛哨的高姓憲兵，因為感情問題，突然以T91步槍抵住左胸開火自戕，送醫急救仍然不治，成為府內憲兵舉槍自盡首例。

●特勤中心 「外患內憂」不斷

蔡英文總統上任後，除了去年周姓憲兵被武士刀砍傷事件，大致而言危安事件較少。但至於執行總統貼身衛護的國安局特勤中心，卻不乏「非正面」新聞：

去年4月媒體報導，武官陳月芳上校投訴特勤隨扈楊文志，指稱他除以手機傳不雅照片與言語文字，還曾在府內廁所與停車場攔阻陳。事後總統府證明確有其事，楊被調回特勤中心。

去年5月，總統官邸警衛官詹宗漢於待命日飲酒，雖非值勤時間，但因違紀事實明確，被調回特勤中心，兩個月後自請退伍。

去年9月，警衛官陳欣儀上校被媒體指稱，與未婚警衛官謝宏博爆出不倫戀。不過內部消息也指出，相關爆料與官場的位置競逐有關。事後陳被調回國安局特勤中心，謝仍留在警衛室值勤。

保六總隊警務員鄭介煦涉吸毒被逮。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

本月21日，負責支援元首警衛任務的保六總隊警官鄭介煦，傳出攜毒遭逮捕。總統府與保六總隊第一時間澄清，鄭員並非正副總統的編制內維安隨扈，但對團隊的形象，仍不免再一次構成打擊。

●遷建不容易 人禍待檢討

事實上，從扁、馬政府時代，就有包括立委的各界人士認為，總統府的位置缺乏縱深，如果真的遇到恐攻或敵人「斬首戰」，很難保證絕對擋得住。因此總統府與官邸可考慮遷往大直，因為附近原本就是軍事要塞區，有多處軍方單位與部隊，距離松山機場也較近。

然而，或許由於此舉所費不貲，歷任總統也沒人願意把「民怨影響安全」的大帽子往頭上戴，因此相關說法始終沒有被認真討論。隨著國防部由總統府旁遷往大直，如今空地等於已經用完。

總統官邸遭群眾突襲潑漆後，架設刀片蛇龍。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

此外，特勤中心理應是捍衛元首安全的最精銳保鏢，但近幾年的確負面的風紀新聞不少。而且不少類似的消息，背後都隱約可以嗅到人事鬥爭的意味。

將總統府遷建來提升維安水準，在現實政治環境下很難發生；但是端正特勤團隊的風氣，減少風紀問題與放話爆料之類狀況的發生，應該是主事官員責無旁貸的責任。