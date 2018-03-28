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阿里山公路巨石擊中遊覽車 30日將刷坡交通管制

2018-03-28 18:27聯合報 記者謝恩得╱即時報導

一輛陸客團遊覽車今天上午8點半行經台18線阿里山公路，在78.9公里處的十字路段，突然有22吋巨石滑落，砸進遊覽車擋風玻璃上方，還好該區沒有座位，包括司機車上17人都未受傷，公路總局阿里山工務段研判可能是岩石風化，將先清理山坡，如有需要再進行防護工程。

落石路段將於3月30日上午7時至下午6時進行刷坡工程，將進行交通管制，每20分鐘放行一次。

這輛陸客團遊覽車遭落石擊中卡在擋風玻璃上方，由於不影響行車和視線（司機座在下方），先將遊客載上阿里山，並請公司調派遊覽車支援，司機再再開下山到十字路派出所報案。　

圖中紅圈是落石處，就在明隧道旁 。圖／阿里山工務段提供
圖中紅圈是落石處，就在明隧道旁 。圖／阿里山工務段提供
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阿里山公路今突有巨石落下，擊中前擋風玻璃。記者謝恩得／翻攝
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這塊22吋大的巨石，還好擊中遊覽車無人區，沒有人受傷。記者謝恩得／翻攝
這塊22吋大的巨石，還好擊中遊覽車無人區，沒有人受傷。記者謝恩得／翻攝
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落石處將進行刷坡處理，明天起交通管制。圖／阿里山工務段提供
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阿里山陸客

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