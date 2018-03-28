阿里山公路巨石擊中遊覽車 30日將刷坡交通管制

2018-03-28 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



一輛陸客團遊覽車今天上午8點半行經台18線阿里山公路，在78.9公里處的十字路段，突然有22吋巨石滑落，砸進遊覽車擋風玻璃上方，還好該區沒有座位，包括司機車上17人都未受傷，公路總局阿里山工務段研判可能是岩石風化，將先清理山坡，如有需要再進行防護工程。

落石路段將於3月30日上午7時至下午6時進行刷坡工程，將進行交通管制，每20分鐘放行一次。