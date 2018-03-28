李敖長女李文 提告認祖歸宗討遺產

2018-03-28 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



知名作家李敖3月18日病逝後，家庭糾葛也浮上檯面，李敖的非婚生女李文今赴台北地方法院遞狀，向李敖現任妻子王小屯（王志慧）、同父異母弟弟李戡、妹妹李諶提告確認親子關係存在與給付遺產，想要認祖歸宗並分得應繼份遺產和參與處理父親身後事權利。李文今現身北院，強調「全世界都知道李敖是我爸！」要求看遺書和取得部分骨灰。

李敖與胡因夢1980年離婚後，遇見現任妻子王小屯，但他之前還與台大美女王尚勤非婚生下女兒李文，由於當年李敖因言賈禍坐牢，無法照顧王尚勤，讓她赴美生產。王尚勤產後帶回李文，原由王尚勤的媽媽（李文外婆）照顧，但李敖搶回來讓自己的母親帶。

李文後來在美國拿到教育學博士，15年前到北京定居。去年7月回到台灣，不久與台商男友結婚。李文說，2005年9月李敖展開「神州文化之旅」，她才在北京見到父親，當時父親專程到她家看她，後來就再也沒到父親，即便她去年7月從大陸回台，仍沒見到父親。

李文回台欲申請台灣戶籍，但移民署告知需返回美國紐約取得出生證明等文件，讓她備覺困擾。 李敖病逝後，由於「小媽」王小屯不讓李文知道後事如何處理，李文因此動作頻繁，放話要看遺囑、分遺產，揚言親子鑑定、取回一些骨灰到大陸，但因她沒有中華民國戶籍，首先必須向法院提起確認親子關係訴訟。

李文表示，「全世界華人都知道我和爸爸的關係，我就是李敖的女兒，這（訴訟）是很浪費時間的，但你們（小媽與同父異母弟妹）不出來給我看遺書，我只好這樣。而且親子鑑定，我本身是無國籍的國民，所以爸爸當初因為白色恐怖不給我辦戶口，導致我沒有身分。」