搏命！高雄槍戰完整片曝光 攔檢車輛秒爆槍戰
昨天凌晨高雄槍戰，警開22槍擊斃歹徒，還起出6把長短槍及大批子彈，不過外界卻有質疑執法是否過當，雄檢也以證人傳喚警察了解；曾在高雄市特勤中隊服務，現任金門警察局金城分局長郝心誠，在臉書分享自己過去參與槍戰、攻堅的想法，他說，為了不讓家人擔心，每次攻堅總是騙家人要去聚餐。
他貼文說，「我親眼目睹自己的夥伴中彈，那種痛不是局外人所能體會，那種瞬間決定生死的現場，也絕非不在現場的人所能體會，決定生死的現場不應該簡化成有無用槍過當的事後諸葛，我支持我的夥伴大膽使用槍械。」
貼文全文如下：
我出身自高市特勤中隊
我親身參與過槍戰現場
我親眼目睹中彈的夥伴
我們為了不讓家人擔心
參與攻堅時總是欺騙家人要去聚餐
曾經
臨時接到命令要帶隊去圍捕槍擊要犯張OO
我的父親問我要去哪裡
我欺騙他要去游泳
我們只是不想讓家人擔心
我總是告訴同仁
攻堅前務必簽出
因為萬一殉職
對家人也是個保障
至少可以用撫恤金把房貸還清
每次攻堅
我都會指定學弟沈小廷
萬一我中彈
你要接手指揮
我們隨時都有殉職的準備
因為歹徒的子彈不長眼
誰能把握槍戰的現場瞬間
我的頭部會不會中彈
我參與過大大小小無數的攻堅與盤查任務
我永遠無法把握
看似安靜的門後或車窗內
會不會突然射出一發子彈擊中我的同仁
萬一殉職
我要怎麼面對同事的父母妻兒
槍戰不是遊戲
遊戲可以重來
真實世界卻無法重來
曾經
我親眼目睹自己的夥伴中彈
那種痛不是局外人所能體會
那種瞬間決定生死的現場
也絕非不在現場的人所能體會
決定生死的現場不應該簡化成有無用槍過當的事後諸葛
我支持我的夥伴大膽使用槍械
只有我們嚴正執法
才能讓社會安定
警察
需要你們的支持
我是警察
我以警察為榮
我出身自高雄市特勤中隊
我以高市特為榮
留言