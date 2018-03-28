親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

南韓修憲草案送交國會：文在寅的「燭光革命」許諾

國民黨桃園市長初選陳學聖出線 楊麗環認不公憤離席

搏命！高雄槍戰完整片曝光 攔檢車輛秒爆槍戰

2018-03-28 10:41聯合報 記者何祥裕蔡家蓁╱即時報導

昨天凌晨高雄槍戰，警開22槍擊斃歹徒，還起出6把長短槍及大批子彈，不過外界卻有質疑執法是否過當，雄檢也以證人傳喚警察了解；曾在高雄市特勤中隊服務，現任金門警察局金城分局長郝心誠，在臉書分享自己過去參與槍戰、攻堅的想法，他說，為了不讓家人擔心，每次攻堅總是騙家人要去聚餐。

他貼文說，「我親眼目睹自己的夥伴中彈，那種痛不是局外人所能體會，那種瞬間決定生死的現場，也絕非不在現場的人所能體會，決定生死的現場不應該簡化成有無用槍過當的事後諸葛，我支持我的夥伴大膽使用槍械。」

貼文全文如下：

我出身自高市特勤中隊

我親身參與過槍戰現場

我親眼目睹中彈的夥伴

我們為了不讓家人擔心

參與攻堅時總是欺騙家人要去聚餐

曾經

臨時接到命令要帶隊去圍捕槍擊要犯張OO

我的父親問我要去哪裡

我欺騙他要去游泳

我們只是不想讓家人擔心

我總是告訴同仁

攻堅前務必簽出

因為萬一殉職

對家人也是個保障

至少可以用撫恤金把房貸還清

每次攻堅

我都會指定學弟沈小廷

萬一我中彈

你要接手指揮

我們隨時都有殉職的準備

因為歹徒的子彈不長眼

誰能把握槍戰的現場瞬間

我的頭部會不會中彈

我參與過大大小小無數的攻堅與盤查任務

我永遠無法把握

看似安靜的門後或車窗內

會不會突然射出一發子彈擊中我的同仁

萬一殉職

我要怎麼面對同事的父母妻兒

槍戰不是遊戲

遊戲可以重來

真實世界卻無法重來

曾經

我親眼目睹自己的夥伴中彈

那種痛不是局外人所能體會

那種瞬間決定生死的現場

也絕非不在現場的人所能體會

決定生死的現場不應該簡化成有無用槍過當的事後諸葛

我支持我的夥伴大膽使用槍械

只有我們嚴正執法

才能讓社會安定

警察

需要你們的支持

我是警察

我以警察為榮

我出身自高雄市特勤中隊

我以高市特為榮

警方開了22槍，擊斃一名歹徒。圖/警方提供
警方開了22槍，擊斃一名歹徒。圖/警方提供
分享

警察槍擊毒品

相關新聞

為女人爭風吃醋 糾眾砸店又開槍

2018-03-28 10:49

警22槍擊斃通緝犯 朱學恒：我們支持你們到底

2018-03-28 08:37

警匪槍戰／深夜高雄 70組警網在街頭

2018-03-28 00:11

警匪槍戰／第一次被槍指著 第一次對人射擊

2018-03-28 00:07

警攔查「行動軍火庫」 匪卡彈被擊斃

2018-03-27 23:56

22槍擊斃通緝犯 倖存兩嫌聲押

2018-03-27 23:56

影／呼朋引伴歡唱帶K助興 遇到警察上門GG了

2018-03-27 19:51

安泰銀詐貸案 林原廣、廖婉瑩移送北檢

2018-03-27 18:42

女兒來台遭男友殺害 港女父母盼不火化留全屍返港

2018-03-27 18:25

22槍擊斃通緝犯是否正當？ 雄警當證人訊問請回

2018-03-27 18:25

男子自爆「車子是女友的」 警在高跟鞋內查獲毒咖啡包

2018-03-27 17:24

影／抓毒違法搜索？刑事局公布影像自清

2018-03-27 16:58

找到了！開BMW撞飛騎士棄車落跑 他說「我緊張害怕」

2018-03-27 16:58

22歲長腿辣妹伴2男旅館休息 吸毒助興狼狽遭逮

2018-03-27 16:01

獨╱棒球教練陳威成之子殺師羈押 他說每天很痛苦

2018-03-27 15:24

離譜軍人！笑氣吸到呆 被逮手還握著氣球

2018-03-27 15:20

高雄槍戰檢警勘查中彈車 死者兄：兄弟少聯絡

2018-03-27 14:04

口角後父親離家失聯 公務員兒請假找人悲劇收場

2018-03-27 13:27

高雄槍戰擊斃1人 開槍警員：從警第一次開槍

2018-03-27 12:32

高雄槍戰 死者12年前就涉槍砲案

2018-03-27 11:41

雞排老闆遭逼稅上吊亡？國稅局：僅輔導辦理營業登記

2018-03-27 11:32

遊覽車爆胎冒火滑行500公尺 陸客來台第一天飽受驚嚇

2018-03-27 10:47

飯店董座林原廣涉詐貸安泰銀2億 遭拘提到案

2018-03-27 10:22

毒蟲買毒要開性愛趴 毒癮發作昏睡車站走道被逮

2018-03-27 10:04

世新男大生糾纏學妹砍人 檢今起訴殺人未遂

2018-03-27 10:02

高市凌晨查獲4槍305發子彈 警匪槍戰1人中彈死亡

2018-03-27 08:28
看更多

熱門文章

高雄槍戰擊斃1人 開槍警員：從警第一次開槍

2018-03-27 12:32

22槍擊斃通緝犯是否正當？ 雄警當證人訊問請回

2018-03-27 18:25

婦人淡水走失卻陳屍在三芝 檢察官要解剖

2018-03-27 11:55

慟！又有員警倒在崗位上 令人傷心不捨

2018-03-27 16:43

雞排老闆遭逼稅上吊亡？國稅局：僅輔導辦理營業登記

2018-03-27 11:32

高雄槍戰檢警勘查中彈車 死者兄：兄弟少聯絡

2018-03-27 14:04

面試前問不到薪資 他怒嗆店家「早日倒閉」

2018-03-27 12:26

酒後經不起小鮮肉誘惑 妻告白「只出軌1次」

2018-03-27 12:41

真的啦！國道警方今起連續５天取締超速違規大執法

2018-03-27 16:36

小情侶校內嘗禁果 保全威脅「要付代價」性侵女學生

2018-03-27 14:42

女學生被父家暴性騒 代課老師不通報還性侵

2018-03-27 13:52

買雞排老闆貼心加料？ 回家一看快吐了…

2018-03-27 16:19

屏東崁頂昨傳肇逃車禍 遭撞女騎士情況不樂觀

2018-03-27 12:55

高學歷國小師強吻女學生 法官痛斥「本應為社會表率」

2018-03-27 14:18

獨╱棒球教練陳威成之子殺師羈押 他說每天很痛苦

2018-03-27 15:24

高雄槍戰 死者12年前就涉槍砲案

2018-03-27 11:41

影／新化老街70年泰香餅鋪起火 3人逃生憂出不了貨

2018-03-28 08:56

學生窩星巴克K書 赤腳踩在沙發上挨批「當自己家？」

2018-03-27 17:06

22歲長腿辣妹伴2男旅館休息 吸毒助興狼狽遭逮

2018-03-27 16:01

碰毒搞到眾叛親離 如今她髮禿齒落、雙眼失明

2018-03-27 12:03

警攔查「行動軍火庫」 匪卡彈被擊斃

2018-03-27 23:56

夫半身不遂、女兒8歲…她喪命雲翠大樓 家屬永記台愛心

2018-03-27 21:47

警22槍擊斃通緝犯 朱學恒：我們支持你們到底

2018-03-28 08:37

找到了！開BMW撞飛騎士棄車落跑 他說「我緊張害怕」

2018-03-27 16:58

安泰銀詐貸 76年次女嫌提8萬名牌包

2018-03-27 22:50

窘！他放煙火求婚成功 險燒美術館被法辦

2018-03-27 14:06

口角後父親離家失聯 公務員兒請假找人悲劇收場

2018-03-27 13:27

22槍擊斃通緝犯 倖存兩嫌聲押

2018-03-27 23:56

影╱男子酒駕朋友鼓勵他酒測 結果GG了

2018-03-27 10:56

時力立委躺凱道全被傳喚 屢戰屢敗的集遊法這回有用了？

2018-03-27 11:00

影／抓毒違法搜索？刑事局公布影像自清

2018-03-27 16:58

獨／安泰銀詐貸疑有內神通外鬼案外案

2018-03-27 18:12

校園保全是狼 幽會小情侶遭殃

2018-03-28 00:20

警匪槍戰／深夜高雄 70組警網在街頭

2018-03-28 00:11

警匪槍戰／第一次被槍指著 第一次對人射擊

2018-03-28 00:07

Ubike騎士猛然左轉 慘遭機車高速撞噴飛重傷

2018-03-27 23:33

驚！高三生家中上吊亡 家人一進門焦急剪斷繩索

2018-03-27 20:28

離譜軍人！笑氣吸到呆 被逮手還握著氣球

2018-03-27 15:20

下雨天順手牽2傘 基隆婦人賠1500元換不起訴

2018-03-27 17:22

詐貸2億 飯店老董被拘提

2018-03-28 00:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top