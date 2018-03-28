搏命！高雄槍戰完整片曝光 攔檢車輛秒爆槍戰

昨天凌晨高雄槍戰，警開22槍擊斃歹徒，還起出6把長短槍及大批子彈，不過外界卻有質疑執法是否過當，雄檢也以證人傳喚警察了解；曾在高雄市特勤中隊服務，現任金門警察局金城分局長郝心誠，在臉書分享自己過去參與槍戰、攻堅的想法，他說，為了不讓家人擔心，每次攻堅總是騙家人要去聚餐。

他貼文說，「我親眼目睹自己的夥伴中彈，那種痛不是局外人所能體會，那種瞬間決定生死的現場，也絕非不在現場的人所能體會，決定生死的現場不應該簡化成有無用槍過當的事後諸葛，我支持我的夥伴大膽使用槍械。」

貼文全文如下：