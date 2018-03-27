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世新男大生糾纏學妹砍人 檢今起訴殺人未遂

2018-03-27 10:02聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

世新大學陳姓大三男生追求學妹遭拒，去年12月持水果刀校園內朝學妹砍殺三刀，遭警方移送法辦，檢方聲請羈押獲准，今依殺人未遂罪將他起訴。此外，為防恐怖情人，內政部已研擬「糾纏行為防制法」草案，送行政院審查。

台北市世新大學陳姓大三男學生，長期糾纏苦追大二學妹不成，去年12月11日上午尾隨學妹到教室後再叫她出來談判，陳突拿出預藏水果刀，學妹嚇得逃進教室向老師求救，仍被陳追上劃傷三刀，所幸送醫包紮後沒有大礙。

警方調查，廿歲陳姓男大生和十九歲的女學生都是板橋人，五年前兩人高中時在捷運上相遇，陳苦追她，但女生始終不理。陳姓男大生原就讀德明財經科技大學應用外語系，疑為了親近她，去年轉到世新大學就讀。

11日上午十時，女大生和陳姓男學生在校園相遇，陳尾隨她到教室，她原已進入教室內，但陳大叫要她出來，她為避免影響其他同學上課，到走廊和陳對話。

女大生問陳姓男生到底要幹什麼？陳反問她幹什麼！兩人一言不合，女大生揚言要寄存證信函，這時男大生突拿出還沒出鞘的水果刀，她見狀立即跑回教室，大喊「老師救救我！」，陳追上將她的頭壓在課桌上，再拿刀朝她的頭臉頸部劃了三刀，造成一到三公分三處傷口。

當時在教室內上課的張姓助教與老師見狀衝上前，陳棄刀被助教制伏，在場學生有人報案，警方與校方聯繫後，派人前往將男學生帶回警局；女學生先在學校保健室初步包紮，再送往萬芳醫院，因傷口不深，縫合後已無大礙。

殺人

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