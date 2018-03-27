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高市凌晨查獲4槍305發子彈 警匪槍戰1人中彈死亡

2018-03-27 08:28聯合報 記者林保光╱即時報導

高雄市警局保安大隊特勤中隊今天凌晨攔查車輛，車上3人卻不願下車，坐後座的陳姓男子下車時，涉嫌朝員警拔槍射擊，疑卡彈未擊發，警方開槍反擊，其中1發擊入陳左腰，子彈未貫穿身體，送醫不治。警方查出陳涉強盜等3案通緝，正查辦全案中。

警方表示，今天凌晨晨3點30分左右，保大特勤中隊第三分隊余姓、施姓警員巡邏時，在高雄市三民區大順二路與鼎山街口家樂福前，發現1輛白色轎車停在路邊，行跡可疑，便上前要求後座的陳姓男子（41歲）、開車的另名陳姓男子（41歲）及右前座的洪姓男子（41歲）下車，但他們拒不下車，余姓警員持槍喝令他們下車，後座的陳下車時，便對余涉嫌拔槍，余立即反擊。

施姓警員見余遭攻擊，後座的陳持槍架在車頂，呈現疑似開槍的狀態，也立開槍，施、余2人共射擊22發子彈，其中1發擊中陳的左腰，陳倒地後，警方立即求援，並叫前座另2人下車，經趕到的員警制伏。

對警開槍的陳姓男子經送往高醫急救，發現子彈由左髖骨處射入，卡在左胸，內出血不治。

警方在車上發現2枝衝鋒槍、4把改造手槍及子彈305發。警方調查，死者陳姓男子涉強盜、毒品及恐嚇案，分別今年1月31日及2月27日通緝，右前座的洪姓男子也有毒品通緝，全案正由警方調查中。

警方在槍戰後，自涉案人車內搜出槍枝。讀者提供
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警方凌晨攔查轎車，遭對方拔槍，警方開22槍，擊斃1人。記者林保光／翻攝
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高雄警匪對峙，1通緝男子遭擊斃。記者林保光／翻攝
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警方搜得的衝鋒槍。記者林保光／翻攝
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通緝毒品

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