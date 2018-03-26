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夾藏走私大陸鹿茸 中藥批發商送辦

2018-03-26 12:14中央社 高雄26日電

保三總隊第二大隊今天宣布查獲貨櫃夾藏中國大陸進口未檢疫的乾鹿茸切片173.5公斤，市價約新台幣400多萬元，已全數扣押封存，將盡速銷毀；警方將貨主陳姓中藥批發商移送法辦。

保三總隊第二大隊運用大數據資料庫研析追蹤可疑中藥批發商進貨資料發現，陳姓批發商自中國大陸申報一只進口的中藥材貨櫃十為可疑，1月15日於是押運貨櫃至高雄市三民區一處倉庫執行落地檢查。

執檢員警當場發覺貨櫃後段箱子有異，於是會同貨主開箱抽檢，發現紙箱上方是裝合法的雞血藤中藥材，紙箱底部卻夾藏袋裝的乾鹿茸切片，經全面檢查清點，共有35箱乾鹿茸切片，總計173.5公斤，市價約400餘萬元。

保三總隊第二大隊隨後將查扣的乾鹿茸切片送驗，直到確認是來自大陸未檢疫的劣質貨後，日前傳訊陳男，全案於3月22日移送高雄地檢署偵辦。

保三總隊第二大隊表示，43歲的陳男是中藥批發商第二代，懷疑他不是首次犯案，應另有其他走私的大陸劣質鹿茸流入市面；希望民眾不要購買來歷不明的鹿茸產品食用，以免傷身。

保三總隊第二大隊指出，由於大陸仍屬農委會公告疫區，因此輸入乾鹿茸需經動植物防疫檢疫局檢疫並發給許可才屬合法；這批貨以合法申報中藥材夾藏未經檢疫的乾鹿茸片闖關，已全數扣押封存，將盡速銷毀。

鹿茸走私
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