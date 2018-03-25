中和凌晨傳槍響 竟是尋錯仇家烏龍案

2018-03-25 23:22 聯合報 記者 聯合報 記者 江孟謙 ╱即時報導



新北市中和區中正路上的一家便商超商前，今凌晨三時許驚傳槍響，開槍一方並持刀械砍人，造成一名19歲游姓男子手臂中刀濺血，緊急送醫治療並在中午出院，並無大礙，警方今晚尋車牌到三重逮回3名涉案男子，初步調查，疑似行兇一方尋錯仇家。

警方指出，遭砍的游男一方凌晨7人聚集在超商前聊天，其中4人因夜深先行離開，剩下游、印（18歲）、沈（17歲）3人在場，到了3時許，突然開來2部小客車，其中1部搖下車窗，從裡頭伸出手開了2槍，但未擊中任何人，隨後兩車內下來7人，持刀械開始攻擊。

游姓男子反應不及，手臂中刀負傷逃了約50公尺，對方才罷休，返回車上往板橋方向逃逸，警方接獲路人報案到場，發現案發地點遺落實彈、彈殼各一顆。

印、沈兩人未受傷，告訴警方，凌晨陪同黃姓友人（18歲）與債主一方談判，黃男月初欠了對方4萬元，日前已還了半數，雙方談完後，債主先離去，過了10分鐘突然又來一批人馬開槍砍人。