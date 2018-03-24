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士林民宅大火 消防隊雲梯車救出2人

2018-03-24 14:48聯合報 記者李承穎╱即時報導

台北市士林區承德路4段一處民宅5樓，今天下午2時許傳出火警，台北市消防局出動消防車14輛、救護車輛3輛和43名救災人員，破門入內搜救，耗時近20分鐘撲滅，並以雲梯車救出2名待救女性（約30歲），2人意識都清楚，初步搜索屋內無人。

士林區傳出大火，消防隊救出2人。記者李承穎／翻攝
士林區傳出大火，消防隊救出2人。記者李承穎／翻攝
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