霹靂國際股東爆內線 中信創投副總50萬交保

2018-03-23 23:35 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



中信創投（中信金子公司）副總邱明慧否認有內線交易。 記者張宏業／攝影 分享 facebook

聞名國內外的布袋戲產業龍頭「霹靂國際多媒體」驚爆內線交易案。調查局台北市調查處查出，霹靂國際2015年公告利空消息前，大股東中信創投事先賣股規避490萬元損失，有內線交易之虞，調查局今搜索中信創投等3處地點，約談中信創投（中信金子公司）前後任總經理謝載祥、許博善、副總邱明慧、負責下單員工共9人，有7人晚間移送台北地檢署複訊。

檢方訊後，命邱明慧交保50萬，前中信創投經理汪聖柏交保10萬元，謝戴祥請回。

邱明慧進入地檢署時，大方面對媒體鏡頭，面對詢問是否有涉及內線？她連說3次「絕對沒有」、「絕對沒有」、「沒有」。北檢指出，全案原先有5名被告、4名證人，經初步偵訊後改為3名被告、6名證人。

霹靂國際內線案，中信創投前經理，現任寬宏藝術財務長汪聖柏（左）交保10萬元。 記者張宏業／攝影 分享 facebook

中信創投（中信金子公司）前總經理謝載祥涉內線遭約談。 記者張宏業／攝影 分享 facebook

霹靂國際多媒體在台灣發展布袋戲多年，董事長黃強華、副董事長黃文擇兄弟是布袋戲大師黃俊雄之子，黃強華早年負責霹靂劇集的劇情編寫，黃文擇更是霹靂布袋戲系列多年來唯一配音員，有「八音才子」的稱號，該公司也是國內首家上櫃的文創業代表。

據調查，2012年中信創投與霹靂國際多媒體，合資成立子公司「偶動漫娛樂」，同年二月偶動漫斥資3億5千萬元，推出國內首部3D偶動畫電影「奇人密碼—古羅布之謎」，結果票房只有2千多萬元，霹靂國際因而在3月10日，代子公司公告偶動漫娛樂存貨跌價損失1億9千萬元。

檢調查出，偶動漫大股東中信金團旗下的中信創投，涉嫌在利空重訊公布前10天，陸續出脫500張股票，規避損失近500百萬元，由於賣股時點相當神準，令檢調質疑有內線交易弊端。

霹靂國際近年以聲光效果、電腦特效等創新手法，搭配發行錄影帶、DVD甚至原聲帶，將傳統布袋戲推向各個新領域，主要角色素還真、葉小釵，成為家喻戶曉的人物，該公司曾發行「黑河戰記」、「天子傳奇之開周紀」等電視布袋戲，2008年曾在大甲鎮瀾宮演出「神州風雲錄」。