新北警打詐執行「斬手行動」 4天逮50名車手

2018-03-23 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



警政署推動「斬手行動」專案，自3月19日至22日全國同步查緝詐騙集團車手，新北市警方執行代號「斬手行動」的第2次全國同步查緝詐欺車手專案行動，共查獲詐欺車手47件50人，查扣金融提款卡8張。

新北市刑大表示，此次「斬手行動」是針對擔任詐欺集團「手腳」的提款車手進行全面查緝，阻止金流回溯至集團上游，依據新北轄內提款熱點，指派專人運用關連式分析，積極調閱影像辨識，分析鎖定車手組數、人數及身分，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。

市刑大指出，斬手行動專案期間共查獲47件逮捕詐欺車手50人，查扣金融提款卡8張，其中海山警分局查獲10名車手居冠，其次是中和警分局查獲7人。

板橋警分局透過提款熱點分析，發現詐欺車手林姓男子自今年3月起，多次出現在板橋轄區超商持卡提領大量現金，派員跟監埋伏，以現行犯逮捕，現場查扣犯案用提款卡7張，贓款1萬多元，依法移送經法院裁定收押禁見。

樹林警分局調閱轄內提款車手影像，清查發現葉姓車手犯案後即出境至金門，報請檢察官指揮偵辦，並聯繫金門警方協助，趁葉嫌於本月22 日於台北松山機場入境時將葉嫌查緝歸案，移送新北地檢署，經法院裁定收押禁見。

中和警分局本月19日在中和區員山路查獲綽號「西瓜」的車手頭陳姓男子，陳嫌供稱，105年9月加入詐騙集團，曾帶領下游葉姓及蔡姓車手，假冒北檢檢察官及新北市張警官名義，涉嫌向宜蘭縣陳姓被害人及吳姓婦人，分別詐騙200萬元及100萬元，陳嫌坦承負責在旁監看下游車手取款及領款，防止黑吃黑。