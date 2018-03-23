騙到美國去！詐團假冒中共領事館致電旅美華人索錢

2018-03-23 14:00 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



刑事局執行「斬手行動」專案打擊詐騙，偵破專騙旅美華人的詐欺集團，犯嫌假冒中國領事館以監管帳戶為由行騙，警方也查獲比特幣套利投資詐騙、天道盟正義會車手集團及地下通匯洗錢，擴大追查上游。

警方調查，詐騙旅美華人的主嫌姜姓男子（26歲），曾出境至日本、肯亞及巴拿馬，每次停留約1至3個月，疑參與海外詐騙集團，從事詐騙經驗豐富。

本月初他在新竹縣新豐鄉某透天厝設立話務機房，致電居住美國洛杉磯的大陸人，假冒中國領事館通知領取重要文件，藉機騙取個人資料，再冒充大陸檢警謊稱被害人涉及洗錢，要求匯款監管。

刑事局偵四大隊第二隊前天攻堅機房，查獲姜等13人，清查數十人受害，財損7萬美元（約台幣2百萬元），為克服兩地時差，詐團成員白天休息，深夜才上工，每天撥出數千通電話。

比特幣投資詐騙氾濫，許姓男子（42歲）為首詐團透過臉書及LINE，散布「ETHVINEX套利交易」訊息，宣稱開發比特幣套利模式，最低投資2千元，保證每周獲利20％，被害人以比特幣或現金匯款有去無回。

本月19日，刑事局電信偵查大隊在台南市、嘉義市等地查獲許等5人，犯嫌透過比特幣電子錢包及第三方支付洗錢，得手高達4千萬元，1千多人受害。

除了新興洗錢手法，刑事局偵六大隊第六隊查獲傳統洗錢水房，本月20日在高雄市逮捕魏姓男子（31歲）等12人，他們以遊戲科技公司名義掩護，在甲地收款、乙地放款，替兩岸詐團洗錢，今年1月起經手人民幣4千多萬元。