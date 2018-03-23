台灣設機房 假冒公安詐騙在美中國人

2018-03-23 13:52 中央社 台北23日電



26歲姜姓男子曾在東南亞、非洲等地設詐騙機房都未被逮，返台後在新竹縣設機房，假冒公安詐騙在美國的中國大陸籍民眾，並從華人資訊網找被害人個資，仍被刑事局緝獲。

警政署刑事局今天公布第二波掃蕩全國詐騙車手專案，從3月19日到22日期間，逮捕車手418人、查扣贓款新台幣3400萬餘元，其中，刑事局偵四大隊破獲首件以假公安詐騙在美國的中國民眾，並以比特幣付款案。

四大隊第二隊長張躍瀚說，日前接獲線報，有詐騙集團藏身在新竹縣，經多月偵查發現，無前科姜男涉嫌重大，經分析入出境紀錄，得知姜男曾多次出境到東南亞、非洲等國，時間長達1個月以上，研判姜男在當地設詐騙機房。

姜男返回台灣後，在新竹縣設置詐騙機房，意圖重起爐灶，並招募專打詐騙電話的「機手」。

警方查出，姜男專騙住在在美國洛杉磯的中國籍民眾，姜男先上網到華人資訊網站找個資，以亂槍打鳥方式，隨機打電話，被害人接獲電話後，再假扮公安並告知涉及洗錢等刑事案，要求監管帳戶，許多中國民眾未查都受害。

警方掌握線索多月後，日前赴姜男機房搜索，當場逮捕姜男等13人，並起出被害人名冊等證物，經清查發現，姜男從3月1日起至21日，每天撥打上千通電話，成功詐騙居住在美國洛杉磯的中國籍民眾，有10多人受害，得手金額約新台幣200餘萬元。

警方前往查緝還發生有被害人打電話詢問，當員警告知身分後，被對方痛罵說是詐騙電話，警方耐心應對。姜男遭逮後坦承涉案，警訊後依法移送檢方偵辦。