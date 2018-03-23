親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
警官涉毒遭逮
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

川普對中國大陸祭301 學者：「MIT」可能受惠

善款補助產業惹議 傅崐萁：民進黨勿再放任小犬出來咬人

兄長貼紙條恐嚇胞弟 警逮送辦

2018-03-23 13:53中央社 嘉義市23日電

原本是藥師的71歲陳男，因嗜賭成性、偽造有價證券遭通緝。逃亡時到胞弟家貼紙條，要胞弟「把錢吐出來，否則會絕子絕孫、出車禍死亡」，警方據報逮補，依恐嚇罪嫌移送法辦。

嘉義市警察局第二分局偵查隊長翁崇仁今天受訪表示，陳姓男子因偽造有價證券遭嘉義地檢署通緝，逃亡期間竟頭戴安全帽、口罩到胞弟家門口貼紙條，涉嫌恐嚇胞弟。

根據警方掌握的恐嚇紙條，陳男是以電腦打字，內容痛斥胞弟騙弱智母親把價值新台幣2500萬元房子過戶給自己，又把母親至少500萬元領光等。

警方說，恐嚇紙條另寫道：「母親死後不甘心，向我托夢訴苦，要我處理你」，以及「母親生前答應給長孫一份，快把錢吐出來，不然會絕子絕孫，你會出車禍死亡」等字眼。

翁崇仁指出，警方根據線報，得知陳姓通緝犯在嘉義市西區某公園附近租屋躲藏，白天都不敢出門，只有趁著清晨天未亮時，才外出運動打拳，每次外出都戴帽子與口罩，低頭不跟人打招呼。

經警方鎖定陳男租屋地點及平日騎乘的機車後，趁陳男返家之際，將他逮捕歸案。

警方調查指出，陳男出生醫生世家，父親及胞弟都是嘉義地區名人，陳男原本也是藥師，但因嗜賭成性，才會偽造有價證券遭通緝，最後竟鋌而走險恐嚇胞弟。

警方表示，陳男有贓物、誣告、偽造文書等前科，遭逮捕後，仍聲稱是母親託夢向他訴苦，才會張貼恐嚇字條。警方偵訊後，除解送嘉義地檢署歸案外，另依恐嚇罪嫌移送法辦。

恐嚇通緝車禍
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

吸毒男毒癮發作 跑到派出所大喊「我想被關」

2018-03-23 11:45

調查局南機站查獲安毒88公斤 今年最大宗

2018-03-23 10:44

毒男必備技能睜眼說瞎話 明明車上一大包毒品

2018-03-23 10:08

偷軍刀闖總統府砍憲兵 殺人未遂判7年

2018-03-23 00:09

淡水角頭狙殺命案 警逮5嫌3人交保

2018-03-22 21:59

有創意？可愛公仔被戳破頭 插2根玻璃管變毒品吸食器

2018-03-22 19:26

木工通報妻子需要強制就醫 警方卻發現女兒死在床上

2018-03-22 19:15

爸報警為幫吸毒兒 隔天竟被打到臉腫

2018-03-22 18:47

碩士畢業女躲社區廁所 拿鹽酸潑警害人毀容

2018-03-22 18:34

要錢不成反縱火 警方拿起滅火器急滅火

2018-03-22 17:57

影／警逮毒蟲抓到自己人 保六總隊員警涉毒

2018-03-22 17:53

影／「借1000元」販毒暗語 警摩鐵埋伏逮人

2018-03-22 16:54

上銬還能跑！通緝犯得友人接應 員警眼皮底下溜走

2018-03-22 16:52

他拿鐵鍊勒斃女友養的黑狗 還叫女友幫忙棄屍GG了

2018-03-22 15:36

中山高西螺段油罐車等4車連環撞 釀2死3傷

2018-03-22 14:02

土城「鼎玉鉉」鵝肉店大火2死 3嫌殺人罪起訴

2018-03-22 13:58

高一生請病假卻翻牆進校 不明原因墜樓多處骨折

2018-03-22 12:22

空軍公墓內濺血 疑爆口角拿鋸子把同事砍成重傷

2018-03-22 11:58

男子自殺獲救再尋短 陳屍住處10餘天

2018-03-22 11:48

新店空軍公墓旁老翁遭人追砍 全身是血緊急送醫

2018-03-22 10:55
看更多

熱門文章

漏開5元蛋發票被國稅局記點 店家霸氣推5元早餐

2018-03-22 20:44

碩士畢業女躲社區廁所 拿鹽酸潑警害人毀容

2018-03-22 18:34

保六警吸毒案警內部資料全台瘋傳 外流警被記過

2018-03-22 15:42

一張5元發票的痛 嘉義早餐名店推出5元優惠價

2018-03-22 21:56

肥男化身熟女殺手詐2千多萬 女藝人也栽了

2018-03-22 19:38

輔大學弟性侵學姊判3年半「嫌太重」 定讞了！

2018-03-22 16:01

影／永康街頭械鬥 警漏夜傳喚5嫌到案　

2018-03-22 14:31

常客變奧客！ 廚師心酸試吃客人打槍餐點

2018-03-22 17:04

高市「119指揮派遣系統」整合派遣零時差

2018-03-22 18:52

香港妻哈洋師還寄鹹濕郵件討論體位 台籍丈夫獲賠30萬

2018-03-23 11:04

保全阻護理師帶狗進加護病房 公司：做得好

2018-03-23 14:10

蔡英文也沒揭露宇昌公司董事長身分？羅智強狀告總統

2018-03-23 11:14

木工通報妻子需要強制就醫 警方卻發現女兒死在床上

2018-03-22 19:15

高雄市區雕刻店火警 鄰居：聽到像鞭炮聲就起火

2018-03-22 22:12

中山分局包庇酒店案 警政署要釐清主官責任

2018-03-22 17:17

國道連環撞驚悚影音曝光 1死4傷 愛心志工命危

2018-03-22 21:58

警埋伏Cosplay無極限 警專招生海報被推爆！

2018-03-23 00:18

丈夫與婚禮花童母親偷情 人妻崩潰訴離獲賠90萬元

2018-03-22 20:29

中醫診所涉詐領健保2千萬 中醫師百萬交保 　

2018-03-22 18:02

桃園農業局技士貪百萬回扣 退休前2天遭羈押

2018-03-23 00:17

違法廢棄物堆置如山 橋頭檢方聲押7人改交保

2018-03-23 11:49

整修房子撞破鄰居牆壁 網友笑「鑿壁偷光」

2018-03-22 15:05

保六警官涉毒被逮 土城偵查佐也爆涉毒遭停職送辦

2018-03-22 20:49

結婚20年沒性生活 只因不想生小孩法官判離

2018-03-23 09:29

曾替林克穎、闖江蕙家搶匪辯護 律師偷賣法拍屋判拘役

2018-03-22 20:03

厝邊通報 精明妻「從門縫瞄到夫和小三嘿咻」

2018-03-22 15:12

讓重病母「尊嚴離世」 兒被告遺棄…不成立

2018-03-23 00:09

高速公路西螺和彰化交界油灌車車禍 5人輕重傷

2018-03-22 15:11

酒駕被抓又酒駕 法官撤銷緩刑

2018-03-22 19:34

母女南下找阿姨 遇上國道連環撞母命危

2018-03-22 15:38

八里300坪油墨工廠大火 烈焰沖天搶救中

2018-03-23 00:15

上銬還能跑！通緝犯得友人接應 員警眼皮底下溜走

2018-03-22 16:52

林森之狼尾隨夜歸女 破門性侵遭聲押

2018-03-22 18:35

豪擲175萬算命費仍分手 女子怨不準怒告詐欺

2018-03-23 10:38

「正義警員」偷拍女警如廁涉性騷 丟工作又判賠60萬

2018-03-22 16:30

中山高4車連環撞 1死1命危

2018-03-23 00:09

正義警揭長官性騷 卻偷拍2女同事如廁

2018-03-23 00:09

「抓姦要在床、否認就沒事了」 官司真的沒事

2018-03-23 11:45

國道逼車嚇壞一家人 佛心法官判貨車司機緩刑3年

2018-03-23 10:32

撞成一排！板橋7車連環車禍 疑疲勞駕車釀禍

2018-03-23 10:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top