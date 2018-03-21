封屍命案死者留千萬房產 週刊：兄成最大財產受益者

2018-03-21 11:17 聯合新聞網 綜合報導



張姓女子涉嫌持啞鈴狠擊葉姓小姑頭部後再把她淹死，並用水泥將小姑屍體埋在房間內。圖／記者陳雕文翻攝 分享 facebook

新北市新莊日前發生大嫂將小姑殘忍殺害後，在房間內將屍體以水泥封入的驚人命案。由於整起命案疑點甚多，許多人質疑兇手的殺人動機。根據《鏡週刊》報導，事件起因為葉姓夫婦約10年前開始寄住死者妹妹家，生活上早有無法調解的摩擦。三人甚至還有房產繼承問題，妹妹死後，律師認為會由葉家兄弟繼承。

報導指出，該房產由葉家雙親約20年前買下，如今市值約千萬元，在葉家父母離世後，由葉男和兩個弟妹共同持有。但死者自18歲開始負擔房貸，負擔最多，認為自己應是房子女主人，大嫂卻認為房產為三兄妹共有，且大哥應該分得最多，兩人因此時常起衝突。

死者生前多次要求大哥夫婦搬離，但收入不高，又育有兩子的兩人無力負擔額外房租，案發前，大嫂和死者又因關冰箱門的力道起衝突，死者被大嫂推了一把導致瘀青，因而嚷著要申請保護令，被大哥阻止，並承諾明年搬出去。不料數日後，大嫂不滿死者打電話回她娘家告狀，兩人再起嚴重口角，大嫂憤而拿起地上啞鈴行兇，造成無法挽回的悲劇。

而大哥在整起事件中，並無力排解兩人糾紛，死者過世後也表現十分冷靜。根據律師表示，由於死者未婚無子，直系血親又都已經去世，她名下所有的房產、積蓄、保險金將由兄弟繼承。大哥意外成為這樁命案財產上的受益者。