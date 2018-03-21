親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
趙建銘更審改判
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

陽光沙灘 加州人卻愛出走 因為被剝皮剝慘了…

評／兒童隱私是父母給的恩典？從憲法基本權談起

封屍命案死者留千萬房產 週刊：兄成最大財產受益者

2018-03-21 11:17聯合新聞網 綜合報導

張姓女子涉嫌持啞鈴狠擊葉姓小姑頭部後再把她淹死，並用水泥將小姑屍體埋在房間內。圖...
張姓女子涉嫌持啞鈴狠擊葉姓小姑頭部後再把她淹死，並用水泥將小姑屍體埋在房間內。圖／記者陳雕文翻攝
分享

新北市新莊日前發生大嫂將小姑殘忍殺害後，在房間內將屍體以水泥封入的驚人命案。由於整起命案疑點甚多，許多人質疑兇手的殺人動機。根據《鏡週刊》報導，事件起因為葉姓夫婦約10年前開始寄住死者妹妹家，生活上早有無法調解的摩擦。三人甚至還有房產繼承問題，妹妹死後，律師認為會由葉家兄弟繼承。

報導指出，該房產由葉家雙親約20年前買下，如今市值約千萬元，在葉家父母離世後，由葉男和兩個弟妹共同持有。但死者自18歲開始負擔房貸，負擔最多，認為自己應是房子女主人，大嫂卻認為房產為三兄妹共有，且大哥應該分得最多，兩人因此時常起衝突。

死者生前多次要求大哥夫婦搬離，但收入不高，又育有兩子的兩人無力負擔額外房租，案發前，大嫂和死者又因關冰箱門的力道起衝突，死者被大嫂推了一把導致瘀青，因而嚷著要申請保護令，被大哥阻止，並承諾明年搬出去。不料數日後，大嫂不滿死者打電話回她娘家告狀，兩人再起嚴重口角，大嫂憤而拿起地上啞鈴行兇，造成無法挽回的悲劇。

而大哥在整起事件中，並無力排解兩人糾紛，死者過世後也表現十分冷靜。根據律師表示，由於死者未婚無子，直系血親又都已經去世，她名下所有的房產、積蓄、保險金將由兄弟繼承。大哥意外成為這樁命案財產上的受益者。

殺人命案保險

相關新聞

曾留美5年 詐騙女車手落網感歎：毒品毀我一生

2018-03-21 11:33

台東越南人搶灘偷渡 栽在岸巡的雷達「鷹眼」

2018-03-21 10:27

港女來台遇害命案 港警聯繫刑事局會面討論

2018-03-21 11:38

31名偷渡客陸續落網 都辯說是「漂來的」

2018-03-21 00:11

涉廣收會費後惡性倒閉 梵印烘培負責人20萬交保

2018-03-20 23:33

蘇澳加油站辦公室火警 男站長昏倒浴廁送醫

2018-03-20 21:36

吃飯時不爽被看 男暴走拿西瓜刀砍人

2018-03-20 20:07

房客殺死房東案今解剖相驗 死者頭頸多處穿刺傷

2018-03-20 18:54

箱屍案DNA比對報告出爐 遺體確認是遭殺害港女

2018-03-20 17:55

LINE訊息刪光能滅證？南檢數位採證室還原

2018-03-20 16:46

中和縱火釀9死 兇嫌李國輝殺人罪起訴

2018-03-20 16:45

打著明星光環吸金1.3億 娛樂公司涉違法遭搜索

2018-03-20 16:07

想分手遭刀架脖恐嚇「你找死」 女友長期受虐不再隱忍

2018-03-20 16:05

阿里山公路休旅車翻覆 車內5人救出

2018-03-20 15:55

不肖子！網詐慣犯騙不停 老媽也成人頭戶

2018-03-20 15:44

父在奶粉摻FM2害死2個月大女嬰 連兒子也遭毒手

2018-03-20 15:32

「只要錢不要命」小資女車門忘了鎖 換來一夜驚魂

2018-03-20 15:15

台南房客狠殺房東！死者屋內桌上一張紙條讓家屬鼻酸

2018-03-20 14:25

談判債務亮刀捅屁股 押上車載到觀音山丟包

2018-03-20 10:54

建材女董座疑開車講手機 撞死騎代步車老人

2018-03-20 09:49
看更多

熱門文章

台南房客狠殺房東！死者屋內桌上一張紙條讓家屬鼻酸

2018-03-20 14:25

全家賣「鑲金綠茶」 一瓶要價380元嚇壞網友

2018-03-20 13:19

「關出來父親恐不在」 夜店殺警第一個被告判刑定讞

2018-03-20 14:50

高檔料理店用發霉木片盛盤 主管僅問顧客「常來吃嗎」

2018-03-20 18:04

醫院停車場遇三寶緊貼停車 網諷：真是高手啊！

2018-03-20 11:48

南華大學離奇車禍1人慘死 廂型車撞機車再衝下階梯

2018-03-20 12:51

同一個路口！高雄輕軌又出車禍 機車騎士輕傷

2018-03-20 11:44

愛車借好友迎娶被譏「靈車」 網諷車主友人不識貨

2018-03-20 14:22

不捨阿婆賣菜到天黑 買了領悟「心痛比快樂更真實」

2018-03-21 10:01

大學師疑夫與女師有染 紙張寫「教室做愛」夾車上判賠

2018-03-20 19:52

封屍命案死者留千萬房產 週刊：兄成最大財產受益者

2018-03-21 11:17

影／高雄鳥松工廠失火 濃煙竄天10公里外都看得見

2018-03-20 12:35

超商印2吋照變1比1真人大小... 網友笑噴：以後用得到

2018-03-20 19:22

不聽勸點太多吃不完 網友怒給餐廳負評

2018-03-20 16:28

吃完飯休旅車不見了急報警 調監視器才知糗大了

2018-03-20 12:14

「懷了你孩子怎辦」 外遇男：拿掉，否則會害我GG

2018-03-20 16:48

31名偷渡客陸續落網 都辯說是「漂來的」

2018-03-21 00:11

辱妻「做愛連妓女都不如」 法官：妻不同居有理

2018-03-20 19:54

李宗瑞掰「失戀」騙醉女回家性交 錄4片賠200萬

2018-03-20 17:38

台中市潭子區長在立法院昏倒 送往台大急救命危

2018-03-20 17:49

婦開電動車蛇行 年輕騎士撞上枉死街頭

2018-03-20 13:34

南華大學離奇車禍1人慘死 檢警將查車輛維修紀錄

2018-03-20 21:16

趙玉柱律師：對判決遺憾，應給緩刑

2018-03-20 11:58

台開案趙建銘愈判愈輕 陳幸妤照常看診

2018-03-20 12:29

LINE訊息刪光能滅證？南檢數位採證室還原

2018-03-20 16:46

美髮女店員工戀老闆 臉書曬兩人女兒照遭原配拆穿

2018-03-20 18:59

父在奶粉摻FM2害死2個月大女嬰 連兒子也遭毒手

2018-03-20 15:32

蘋果日報岡山印刷廠關廠 勞工局：員工自願離職

2018-03-20 22:42

國道逼停車致連環撞 抓狂代價要坐3年牢

2018-03-20 13:14

又見藝人酒駕後道歉...認錯有用的話 要警察幹嘛？

2018-03-20 12:00

《中時》爆黃國昌岳父投資中國 判賠50萬元

2018-03-21 10:25

俄女滿身酒氣跌落大排獲救 稱攀越護欄要看風景

2018-03-21 09:24

影／天降琉璃磚雨砸爛車 苑裡路口意外嚇壞人

2018-03-20 19:15

箱屍案DNA比對報告出爐 遺體確認是遭殺害港女

2018-03-20 17:55

影／低胸短裙妹勾網友騙全台 竟是10條通緝男兒身

2018-03-21 10:32

台東越南人搶灘偷渡 栽在岸巡的雷達「鷹眼」

2018-03-21 10:27

「只要錢不要命」小資女車門忘了鎖 換來一夜驚魂

2018-03-20 15:15

打著明星光環吸金1.3億 娛樂公司涉違法遭搜索

2018-03-20 16:07

梵印烘焙負責人涉詐欺臉書道歉 檢警拘提到案說明

2018-03-20 14:46

阿里山公路休旅車翻覆 車內5人救出

2018-03-20 15:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top