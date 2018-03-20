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涉廣收會費後惡性倒閉 梵印烘培負責人20萬交保

2018-03-20 23:33聯合報 記者曹馥年╱即時報導

台南高級麵包店「梵印烘焙」負責人蔡文祥涉嫌捲款惡性倒閉，遭受害者控告詐欺罪。蔡神隱近月，今天上午在梵印烘焙臉書發出「願意承擔一切責任」的道歉文，並於今天中午被檢方拘提到案，移送北檢複訊後，晚間諭令20萬元交保，擇日再傳。網友對蔡的道歉毫不領情，直酸道歉文是寫給法官看的，可能是為了做出「心有悔意，有教化可能」的樣子才發文。

梵印烘焙坊去年向民眾收取1000元至1萬元會費廣招會員，今年2月25日放完年假後遲未營業，負責人蔡文祥神隱。台南市消保官目前統計有80名會員、3名廠商受害，總金額達795萬元。受害者提起詐欺告訴，台南地檢署檢察官林朝文今拘提蔡文祥，釐清梵印資金運作狀況。據悉，蔡能說明烘焙運作狀況，但對資金流向交代不清。

蔡文祥今天上午PO文對梵印烘焙全體員工及家屬、7000名擁有會員卡的市民朋友及廣大消費者，供應我們貨品、提供服務的廠商，以及這段時間借給梵印金錢，提供過無數次幫助的朋友長輩道歉，「鄭重保證將會積極面對協調處理梵印烘焙停業後產生的一切問題，承擔一切責任，面對所有債務及承擔所有法律後果，想方設法處理善後絕不逃避。」網友留言怒噓「還錢，不必解釋。」

梵印烘培受害者組自救會，捍衛自身權益。圖／報系資料照
梵印烘培受害者組自救會，捍衛自身權益。圖／報系資料照
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