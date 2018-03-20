涉廣收會費後惡性倒閉 梵印烘培負責人20萬交保

2018-03-20 23:33 聯合報 記者 聯合報 記者 曹馥年 ╱即時報導



台南高級麵包店「梵印烘焙」負責人蔡文祥涉嫌捲款惡性倒閉，遭受害者控告詐欺罪。蔡神隱近月，今天上午在梵印烘焙臉書發出「願意承擔一切責任」的道歉文，並於今天中午被檢方拘提到案，移送北檢複訊後，晚間諭令20萬元交保，擇日再傳。網友對蔡的道歉毫不領情，直酸道歉文是寫給法官看的，可能是為了做出「心有悔意，有教化可能」的樣子才發文。

梵印烘焙坊去年向民眾收取1000元至1萬元會費廣招會員，今年2月25日放完年假後遲未營業，負責人蔡文祥神隱。台南市消保官目前統計有80名會員、3名廠商受害，總金額達795萬元。受害者提起詐欺告訴，台南地檢署檢察官林朝文今拘提蔡文祥，釐清梵印資金運作狀況。據悉，蔡能說明烘焙運作狀況，但對資金流向交代不清。