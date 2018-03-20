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蘇澳加油站辦公室火警 男職員昏倒浴廁送醫

2018-03-20 21:36聯合報 記者張芮瑜╱即時報導

位於宜蘭縣蘇澳鎮海山西路的中油大佳站辦公室，晚間8點39分驚傳火警，宜蘭縣消防隊派遣人車前往搶救後，20分鐘火勢熄滅，但同時在辦公室2樓浴廁發現一名男性傷者，意識不清，目前送往蘇澳榮民醫院急救。

宜蘭縣蘇澳一加油站晚間火警，火勢20分鐘後撲滅，消防隊員清查現場時發現一男子昏迷...
宜蘭縣蘇澳一加油站晚間火警，火勢20分鐘後撲滅，消防隊員清查現場時發現一男子昏迷。記者張芮瑜／翻攝
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蘇澳中油

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