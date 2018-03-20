吃飯時不爽被看 男暴走拿西瓜刀砍人

2018-03-20 20:07 聯合報 記者 聯合報 記者 江孟謙 ╱即時報導



新北市板橋1名34歲陳姓陳子，前天傍晚在莒光路某自助餐店用餐，席間認為1名買便當的客人斜眼看他，竟返回機車上拿取2把刀回到店內，朝對方揮擊，這名男客人右肩撕裂傷，陳隨即逃逸，警方循線追查，到陳男租屋處將他逮捕。

據了解，陳男先前住在土城，疑似因吸毒後滋擾鄰居，才搬到板橋獨居，10天前才因走在路上與人擦撞，向對方揮拳，被提告傷害，沒想到前天又持刀砍人，造成對方肩膀6公分撕裂傷。