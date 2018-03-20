LINE訊息刪光能滅證？南檢數位採證室還原

2018-03-20 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 曹馥年 ╱即時報導



通訊軟體近年成為有心人士的犯罪工具，歹徒犯案後隨即刪光訊息滅證，檢警雖有還原方法，但證物在機關間往返耗日費時，延宕辦案進度。台南地檢署「數位採證室」今天揭幕，往後台南、嘉義、橋頭地檢署偵辦案件，若有行動裝置、電腦設備數位採證的必要，可直接由南檢專責人員進行數位採證，縮短偵辦時間，也更加保密。

行政院補助檢察機關購置鑑識行動裝置的數位採證設備及軟體，於高檢署以及台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、台南、高雄、花蓮地檢署陸續成立數位採證中心。南檢數位採證室今天上午揭牌，法務部常務次長張斗輝、台灣高等法院檢察署檢察長王添盛、台南高等法院台南分院檢察署檢察長謝榮盛、台南地檢署檢察長張文政共同主持揭牌典禮。

南檢指出，LINE、 Wechat、 Facetime等，已成為有心人士的犯罪工具，傳統的鑑識及偵查方法，已經不足以對抗現今的科技犯罪。以往有相關採證與鑑識需求，往往會將證物送到刑事局等司法警察機關的相關科技偵查單位，但因為相關案件的鑑識量非常龐大，一來一往甚至耗時2個月。數位採證中心成立，有助加速辦案效率。

南檢指出，許多毒品交易透過通訊軟體聯繫，毒販成交後就把訊息紀錄刪除，由於通訊軟體無法像電話一樣監聽，增加辦案困難。但隨著鑑識技術進步，現在只要查扣相關證物，就有機會循通訊裝置內留下的線索復原訊息，提高定罪率。另外，以往要釐清嫌犯的通訊網絡，得以人工方式一筆筆整理嫌犯的通訊資料，現在有軟體協助，可更直接、迅速且全面地製作出嫌犯的通訊網，節省不少時間。

南檢表示，南檢數位採證中心將負責台南、嘉義、橋頭地檢署的數位採證作業，由緝毒專組主任檢察官許嘉龍、檢察官林朝文、洪欣昇負責統籌規劃，未來並將陸續擴充先進設備，藉以蒐集各項行動裝置裡的數位證據。南檢已指派2位檢察事務官完成專精訓練，取得認證資格，專責採證、分析、比對各項數位證據。