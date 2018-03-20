中和縱火釀9死 兇嫌李國輝殺人罪起訴

2018-03-20 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北市中和區一處出租公寓去年遭縱火釀9死，涉嫌縱火的男子李國輝不但犯後變裝逃逸，還返回現場觀看火勢，落網卻辯稱「腦中有個聲音叫我去做」，申請精神鑑定想規避刑責，但檢方調查他犯案時仍有辨識能力，且過去被激怒就曾以暴力解決，認為縱火是個性反應，今依殺人罪將他起訴。

檢警調查，李國輝是緬甸華裔，有施用安非他命的惡習，也因此引發精神病。前年3月，他與前女友分手，曾上對方臉書辱罵，事後請同鄉友人Myu Zaw協助刪除文字，卻未料對方與前女友交往，反被挑釁羞辱。

但去年5月，他認為前女友躲在中和區乾妹妹家，但對方避不見面，心生怨懟，進而以繩索浸泡沙拉油後縱火，事後又認里長也在他背後指點，事隔一個月後又再次犯案。

去年11月20日，李認為另一名蘇姓友人也拿著舊事嘲笑他，拿著汽油提出警告，其他人雖然積極安撫，但他22日仍買汽油縱火，結果火勢一發不可收拾，9名住戶因逃生不及，吸入過多濃煙，最後呼吸性衰竭而死。

偵訊時，李承認犯行，表示知道縱火可能會燒死人，覺得「對不起人家」，但辯稱腦中有個聲音一直叫他放火，要求精神鑑定，但鑑定結果認為他在縱火時能判別是非對錯及其後過，其對於幻聽幻覺也都是採取對抗、睡覺和不理會等方式對抗，認為其縱火當下未受妄想控制。