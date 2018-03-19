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轎車音響太大聲誤以為挑釁 駕駛遭酒醉男割頸

2018-03-19 17:47聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

24歲陳姓水電工昨天到嘉義找胞兄餐敘，他開車過嘉義市西區一家歌友會，正巧欲從歌友會離開、帶醉意的江姓男子與友人在路旁起爭執，江男怒氣沖沖，不滿陳姓男子車內音響播得太大聲，誤以為對方在挑釁，陳男停車到路旁要進餐廳用餐時，江男以為對方要停車吵架，他不甘示弱衝回歌友會廚房拿把菜刀，朝陳男頸部揮去，拉扯時畫傷頸部，陳自行就醫縫了7針，幸未傷及要害。警方在案發後21小時內破案，依殺人未遂罪偵辦。

「這不是一起隨機砍人案！」嘉義市警察局北興派出所陳立敏說，案件發生在昨天晚間6時24分，起因是被害人陳姓男子將車停在嘉義市建國路與興雅路口時，讓加害人誤以為對方要停車理論，才折回歌友會廚房拿菜刀尋仇。

被害人陳姓水電工對於一連串巧合，帶來的血光之災直呼倒楣，他說，昨天帶著妻兒從台中到嘉義找胞兄相聚，只是當時車窗搖下車內音響播得較大聲，就讓對方誤以為是挑釁，實在無辜。

陳姓男子說，當時車內音響開得大聲，他沒聽到對方罵什麼，突然一把菜刀揮過來，他有抵抗搶下，才沒被刀劃得更深 ，隨後自行開車到嘉義醫院就醫。

陳男當時坐駕駛座，車內有5人，他一對兒女分別為3歲女兒及8個月大兒子，幸好當時小孩子都在後座沒被波及，否則後果不堪設想。酒後誤事的江姓男子深感後悔，希望能與對方談和解。

陳姓男子說，當時車內音響開得大聲，他沒聽到對方罵什麼，突然一把菜刀揮過來，他有抵...
陳姓男子說，當時車內音響開得大聲，他沒聽到對方罵什麼，突然一把菜刀揮過來，他有抵抗搶下，才沒被刀劃得更深 ，隨後自行開車到嘉義醫院就醫。記者王慧瑛／攝影
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陳姓男子說，當時車內音響開得大聲，他沒聽到對方罵什麼，突然一把菜刀揮過來，他有抵...
陳姓男子說，當時車內音響開得大聲，他沒聽到對方罵什麼，突然一把菜刀揮過來，他有抵抗搶下，才沒被刀劃得更深 ，隨後自行開車到嘉義醫院就醫。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市警察局北興派出所陳立敏說，案件發生在昨天晚間6時24分，起因是被害人陳姓男...
嘉義市警察局北興派出所陳立敏說，案件發生在昨天晚間6時24分，起因是被害人陳姓男子將車停在嘉義市建國路與興雅路口時，讓加害人誤以為對方要停車理論，才折回歌友會廚房拿菜刀尋仇。記者王慧瑛／攝影
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陳男當時坐駕駛座，車內有5人，他一對兒女分別為3歲女兒及8個月大兒子，幸好當時小...
陳男當時坐駕駛座，車內有5人，他一對兒女分別為3歲女兒及8個月大兒子，幸好當時小孩子都在後座沒被波及，否則後果不堪設想。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市警察局北興派出所陳立敏說，案件發生在昨天晚間6時24分，起因是被害人陳姓男子將車停在嘉義市建國路與興雅路口時，讓加害人誤以為對方要停車理論，才折回歌友會廚房拿菜刀尋仇。記者王慧瑛／攝影
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警察殺人
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