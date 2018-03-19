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只因不滿房東碎念？台南房客刺死房東遭聲押

2018-03-19 17:38聯合報 記者綦守鈺╱即時報導

台南新化租屋的21歲陳姓男子因積欠62歲余姓房東3700房租，不滿余姓房東催討租金，碎念不可在房內抽菸，將他騙到關廟偏僻山區，持螺絲起子將余刺死後棄屍，致命傷在頸部，疑失血過多喪命。死者女兒昨晚發現父親沒回家，報案後追查才知父親已遇害，台南地檢署今複訊後，以陳殺人犯罪嫌疑重大、有逃亡滅證之虞，聲請羈押。

台南新化分局副分局長蕭國騰表示，陳嫌平日是水電工、收入不穩定，向余承租位於新化區中山路巷內套房，疑似因遲繳一個月房租3700多元一個多禮拜，不滿余姓房東昨晚到租屋催繳時不停碎念，要求陳嫌不能在房內抽菸，心生殺機。

警方表示，陳嫌昨佯稱還錢，將余姓房東騙至關廟偏僻山區，本拿出螺絲起子試圖嚇阻，沒想到卻因房東一句話「你敢不敢刺！」一時情緒憤怒，憤而持螺絲起子將人刺死後棄屍草叢，隨後將死者的車輛放置於新化果菜市場棄置。

南新化派出所長賴信宏表示，昨天晚上10點多余姓死者女兒發現父親未返家，於是報案請求協助，當時陳嫌神色自若、應答如流，經警方同步調閱租屋處監視器影像，發現電源遭人刻意拔除，陳嫌又無法提出合理說詞，且不斷往房內張望、行跡可疑，於是帶回派出所進一步調查。

賴信宏表示，陳嫌當時不願承認犯案，他與同仁詢問為何拔掉監視器畫面，為何畫面裡面有你，說詞反覆，前後矛盾，甚至說是因為監視器壞掉他去查看，並沒有拔掉監視器，只好不斷向他說明刑責，強調年紀輕輕還有機會，坦白從寬，最後突破陳嫌心防坦承犯案，並向警方解釋自己積欠房租，實在受不了才行兇。

賴信宏表示，陳嫌坦承當時余姓房東催繳時因不斷碎念，他將余姓房東騙至關廟偏僻山區，實在受不了拿出螺絲起子試圖嚇阻，「不要再唸了！」沒想到余姓房東卻回「你拿東西出來，你敢不敢刺！」這時情緒一上來，「有什麼不敢！」接著就持螺絲起子往余的頸部刺數多下，並棄屍關廟山區，獨自開車回新化果菜市場棄置後返家。

警方表示，兇嫌犯案後情緒穩定，見被害人大體面不改色，也未有反應，死者兩個女兒與兒子接表示，平日未與父親同居，但都會打電話回家詢問，昨晚遲遲未接到父親回電，驚覺不妙，如今發生這樣的事情，僅為3700房租遭害，實在難以想像。

台南新化租屋的21歲陳姓男子因積欠62歲余姓房東3700房租，不滿余姓房東催討租...
台南新化租屋的21歲陳姓男子因積欠62歲余姓房東3700房租，不滿余姓房東催討租金，碎念不可在房內抽菸，將他騙到關廟偏僻山區，持螺絲起子將余刺死後棄屍。記者綦守鈺／翻攝
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台南新化租屋的21歲陳姓男子因積欠62歲余姓房東3700房租，不滿余姓房東催討租...
台南新化租屋的21歲陳姓男子因積欠62歲余姓房東3700房租，不滿余姓房東催討租金，碎念不可在房內抽菸，將他騙到關廟偏僻山區，持螺絲起子將余刺死後棄屍。記者綦守鈺／翻攝
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台南新化租屋的21歲陳姓男子因積欠62歲余姓房東3700房租，不滿余姓房東催討租...
台南新化租屋的21歲陳姓男子因積欠62歲余姓房東3700房租，不滿余姓房東催討租金，碎念不可在房內抽菸，將他騙到關廟偏僻山區，持螺絲起子將余刺死後棄屍。記者綦守鈺／翻攝
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陳姓男子位於台南新化租屋處。記者綦守鈺／攝影
陳姓男子位於台南新化租屋處。記者綦守鈺／攝影
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陳姓男子位於台南新化租屋處。記者綦守鈺／攝影
陳姓男子位於台南新化租屋處。記者綦守鈺／攝影
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房東棄屍抽菸
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