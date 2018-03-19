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挽不回感情… 失控男砍死前妻 持刀抵腹拒捕

2018-03-19 01:03聯合報 記者黃寅／台中報導

蕭姓男子持刀殺死前妻，一度拒捕，因手掌受傷，昨送醫治療。 圖／警方提供
蕭姓男子持刀殺死前妻，一度拒捕，因手掌受傷，昨送醫治療。 圖／警方提供
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蕭姓男子去年底和顏姓婦人離婚，前晚約顏婦談判想挽回感情，但不歡而散；顏婦擔心安危，報案遭家暴。昨天凌晨，她返家時，在家門前被蕭持水果刀砍殺身亡，她與第一任丈夫所生的十七歲女兒也被殺傷，急救後暫時脫險。

警方獲報趕到現場，蕭持刀抵著腹部拒捕，一度揚言自殺；他指著死者說：「把我的錢挖光光…拿我的錢在外面貢潘仔…」情緒幾近失控；警方與蕭僵持兩個多小時，趁遞檳榔時一擁而上制伏他，依殺人罪嫌移送法辦。

警方調查，四十五歲蕭姓男子是計程車司機，他前晚約顏婦到大里兒童福利館旁停車場談判，顏婦的十七歲女兒陪同前往，雙方不歡而散，顏婦在深夜十一時許，由女兒陪同到內新派出所報案。

昨天凌晨一時，顏副母女回到益民路家門前，蕭突然持刀朝顏婦狂砍，嚴婦的女兒一度上前阻擋，被砍了數刀。警方據報趕到時，顏婦母女倒臥路旁血泊中，蕭則癱坐一旁，右手持刀抵著腹部、揚言自殺。警方找來蕭母勸說無效，趁遞檳榔時逮人。現場找到三把同型水果刀，其中兩把沾了血跡。

警方調查，凶嫌和死者去年初結婚，生下一名一歲多女兒，死者和前夫所生的女兒已經十七歲，也與蕭、顏婦同住；去年十二月，蕭因毆打並恐嚇顏婦，顏婦聲請保護令並與蕭離婚。

蕭離婚後一直想挽回，日前在死者臉書貼上多張恩愛照，希望「挽回妳這個好老婆、好媽媽」；也替小女兒開臉書，幾乎照三餐問候、報告生活近況，也藉女兒口吻表明「爸爸和我都愛你」，但死者均未理會。

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