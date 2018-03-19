3對夫妻孫前大亂鬥 網友：最壞身教

2018-03-19 01:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ／新北報導



黃姓婦人的孫子、孫女看見阿公、阿嬤和陌生人打得不可開交，嚇到躲在牆邊。 記者林昭彰／翻攝 分享 facebook

兩名婦人昨天凌晨因故在一家卡拉OK店口角，引發三對年紀加起來近三百歲的夫妻全武行，從店內打到店外，甚至當著孫子女面前拳腳相向；警方獲報趕到，用柔道摔倒鬧事者結束這場大亂鬥。

六人互毆的男女，年紀最大五十六歲，最小的四十二歲，加起來兩百九十七歲。

警方說，「沒看過這麼老的人打群架鬧事」；圍觀民眾則將街頭混亂現場、有人醉倒在馬路上糗態錄影上傳，網友留言「嚇夕下井（丟臉），批評是最壞身教。

大亂鬥發生在新北市蘆洲區一家卡拉OK店外，警方調查，雙方當時各自帶著孫輩前往；昨天凌晨二時許，五十三歲張姓婦人和鄰桌四十五歲黃姓婦人口角，張婦離場時走向黃婦，當著全桌十幾人面前賞了黃婦一巴掌，被黃婦友人制止反擊，張婦的五十五歲林姓丈夫見狀也加入混戰。

衝突最後演變成三對夫妻混戰，從店內打到店外，孫子、孫女嚇得躲在牆邊；林姓男子還衝進廚房拿菜刀，劃傷黃婦五十六歲陳姓丈夫背部，黃婦這邊則持路邊木棍應戰，雙方在大街上刀棍相向。

沒多久，動手引發戰局的張婦，爛醉癱倒在馬路上昏睡，孫女一度衝上前叫「阿嬤」，但叫不醒，只能任由她躺在馬路上，附近鄰居見狀持手機錄影。

警方據報出動十一名快打警力前往，四十四歲黃姓男子一度仗酒意對警員咆哮，當場被員警以柔道大外割摔倒後壓制，六人隨後被帶回警局，依傷害、違反社會秩序維護法送辦。