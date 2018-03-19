在加國殺人逃回台 12年後遊韓被抓

我刑事局證實，一國人12年前在加拿大涉嫌殺人，日前赴韓國旅遊，在入境後遭逮捕留置。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國人翁瑞凱本月十六日赴韓國旅遊，在入境後遭逮捕留置；經我駐韓代表處查證，翁被控於十二年前在加拿大殺人，遭國際刑警組織發布通緝，為韓國拒絕入境對象。

我刑事局證實，翁瑞凱（四十一歲）具有加拿大永久居留權，是加拿大官方發布的國際刑警組織（INTERPOOL）紅色通報（Red Notice）對象，目前被韓國移民單位留置在仁川機場入出國管理事務所調查課保護室，我刑事局駐韓聯絡官已前往協助外交部處理相關事宜。

外交部表示，韓方將於今天決定是否遣返翁，外交部正會同內政部警政署、移民署與法務部積極協處，並告知駐韓國代表處續積極聯繫韓國境管及檢調單位處理，適時前往探視，確保我涉案國人基本權益。

據指出，翁瑞凱被控於二○○六年間，在加拿大溫哥華就讀語言學校時，和另外兩名台灣留學生在某處商場和兩名中國大陸留學生口角；翁涉嫌開槍朝大陸留學生射擊，造成十九歲大陸留學生張紹新傷重不治、另一人受傷。

當時，加國警方以二級謀殺和謀殺未遂兩項罪名發出全國通緝令，但翁逃回台灣；二○一三年十二月，加國警方通報國際刑警組織，由國際刑警組織發布通緝。

據了解，翁遭國際刑警組織通緝前，加拿大皇家騎警隊曾兩度來台請求我方協助，但因台灣非國際刑警組織成員，我方又無法從加國警方手中取得翁的相關犯罪事證，台灣檢警無從進行偵查。

官警表示，我方雖掌握翁遭國際刑警組織發布紅色通報，但基於保障人權和維護國人權益，在沒有犯罪事證下，我方並未對翁採取任何行動。