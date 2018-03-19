親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

在加國殺人逃回台 12年後遊韓被抓

2018-03-19 01:03聯合報 記者徐偉真陳金松／台北報導

我刑事局證實，一國人12年前在加拿大涉嫌殺人，日前赴韓國旅遊，在入境後遭逮捕留置...
我刑事局證實，一國人12年前在加拿大涉嫌殺人，日前赴韓國旅遊，在入境後遭逮捕留置。 圖／聯合報系資料照片
分享

國人翁瑞凱本月十六日赴韓國旅遊，在入境後遭逮捕留置；經我駐韓代表處查證，翁被控於十二年前在加拿大殺人，遭國際刑警組織發布通緝，為韓國拒絕入境對象。

我刑事局證實，翁瑞凱（四十一歲）具有加拿大永久居留權，是加拿大官方發布的國際刑警組織（INTERPOOL）紅色通報（Red Notice）對象，目前被韓國移民單位留置在仁川機場入出國管理事務所調查課保護室，我刑事局駐韓聯絡官已前往協助外交部處理相關事宜。

外交部表示，韓方將於今天決定是否遣返翁，外交部正會同內政部警政署、移民署與法務部積極協處，並告知駐韓國代表處續積極聯繫韓國境管及檢調單位處理，適時前往探視，確保我涉案國人基本權益。

據指出，翁瑞凱被控於二○○六年間，在加拿大溫哥華就讀語言學校時，和另外兩名台灣留學生在某處商場和兩名中國大陸留學生口角；翁涉嫌開槍朝大陸留學生射擊，造成十九歲大陸留學生張紹新傷重不治、另一人受傷。

當時，加國警方以二級謀殺和謀殺未遂兩項罪名發出全國通緝令，但翁逃回台灣；二○一三年十二月，加國警方通報國際刑警組織，由國際刑警組織發布通緝。

據了解，翁遭國際刑警組織通緝前，加拿大皇家騎警隊曾兩度來台請求我方協助，但因台灣非國際刑警組織成員，我方又無法從加國警方手中取得翁的相關犯罪事證，台灣檢警無從進行偵查。

官警表示，我方雖掌握翁遭國際刑警組織發布紅色通報，但基於保障人權和維護國人權益，在沒有犯罪事證下，我方並未對翁採取任何行動。

韓國加拿大通緝
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

3對夫妻孫前大亂鬥 網友：最壞身教

2018-03-19 01:03

挽不回感情… 失控男砍死前妻 持刀抵腹拒捕

2018-03-19 01:03

嫂子預謀殺小姑水泥封屍 法官裁押理由是可能逃亡

2018-03-18 17:36

怨前妻「討客兄」 計程車司機憤殺人

2018-03-18 15:13

找前妻探視兒女遭拒 通緝犯亮槍恐嚇

2018-03-18 14:13

新莊水泥封屍案 死者遇害前30分鐘傳受傷照給友人

2018-03-18 13:32

影／擔心失去？ 計程車司機竟持刀殺死前妻

2018-03-18 12:38

釣蝦場KTV爆衝突濺血 疑員工想強行帶出少女

2018-03-18 11:39

影／違規逆向跑給警察追 機車騎士乘機丟毒品遭法辦

2018-03-18 10:25

計程車司機砍殺前妻、女兒 釀一死一重傷

2018-03-18 09:08

29間法院電腦遭駭 專攻微軟XP系統

2018-03-17 23:58

真囂張！大半夜一群人闖民宅把睡覺男子痛打一頓

2018-03-17 23:54

台男12年前涉加拿大槍擊命案 加國警2度來台請求協助

2018-03-18 23:08

台灣人因在加拿大涉嫌殺人 入境韓國遭逮捕

2018-03-18 14:36
看更多

熱門文章

新莊水泥封屍案 死者遇害前30分鐘傳受傷照給友人

2018-03-18 13:32

衰！好心幫忙卻被當車禍肇事者 法官還她清白判無罪

2018-03-18 14:02

計程車司機砍殺前妻、女兒 釀一死一重傷

2018-03-18 09:08

台灣人因在加拿大涉嫌殺人 入境韓國遭逮捕

2018-03-18 14:36

已婚舞蹈老師愛上女學生 偷嘿咻3次慘賠40萬

2018-03-18 15:34

嫂子預謀殺小姑水泥封屍 法官裁押理由是可能逃亡

2018-03-18 17:36

「性騷擾是婚外情未遂」 有群法官總是幫痴漢找理由

2018-03-18 08:00

「少1分捏10下蛋蛋」 狼師猥褻男學生被延押2月

2018-03-18 13:58

台男12年前涉加拿大槍擊命案 加國警2度來台請求協助

2018-03-18 23:08

影／擔心失去？ 計程車司機竟持刀殺死前妻

2018-03-18 12:38

釣蝦場KTV爆衝突濺血 疑員工想強行帶出少女

2018-03-18 11:39

救命10分鐘 ！老婦肺積水快昏迷 暖警開道即刻救援

2018-03-18 18:31

員警奮力制伏人犯 「啪」手掌骨折了

2018-03-18 16:51

變換車道沒打方向燈被警攔下 騎士po網討拍反被網友罵

2018-03-18 14:47

婦怨夫嗜賭、車禍癱瘓不理 告遺棄敗訴離婚判准

2018-03-18 16:06

公園木棧道腐朽婦摔傷 聲請國賠40多萬判准5萬

2018-03-18 21:04

影／大霸線積雪山友滑落200公尺 直升機掛吊下山救命

2018-03-18 13:33

怨前妻「討客兄」 計程車司機憤殺人

2018-03-18 15:13

15年無名屍找到家人 尋人高手：讓他們最後走的莊嚴

2018-03-18 14:51

影／阿公阿嬤卡拉OK大亂鬥 警察大外割壓制

2018-03-18 12:41

爭取獎勵謊報查獲酒駕 兩員警遭記過

2018-03-18 11:22

找前妻探視兒女遭拒 通緝犯亮槍恐嚇

2018-03-18 14:13

影／只因不爽被同事嘲笑 她離職報復偷走25萬潮牌服飾

2018-03-18 15:28

手機放床上疑充行動電源起火？ 男子彈簧床燒毀

2018-03-18 22:16

以為只有市區有臨檢 毒犯繞道囂張飆車栽了

2018-03-18 13:56

桃園汙水下水道工程活埋工人 包商未設擋土牆判6月徒刑

2018-03-18 11:53

對智障生掐脖重擊胸口 體罰師竟稱「因為愛所以打你」

2018-03-18 16:43

詐取玩家13件虛擬裝備 代價判罰6萬

2018-03-18 15:15

影／偷菜刀還嫌不夠鋒利 被害人氣炸了

2018-03-18 16:10

影／自稱「堂堂流氓」卻被妻控家暴 男子酒後難過要跳樓

2018-03-18 09:45

影／違規逆向跑給警察追 機車騎士乘機丟毒品遭法辦

2018-03-18 10:25

中年大叔闖校園偷穿高中外套 辯稱好奇才犯案

2018-03-18 11:09

影／詐騙車手遇警 狂奔200公尺仍被捕

2018-03-18 09:38

砂石船「長宏輪」外海故障 船上11人平安

2018-03-18 13:30

只見釣竿未見人 蘇澳警消通報協尋

2018-03-18 12:38

失智婦在超商內自言自語 暖心女警細心陪伴聊天

2018-03-18 19:33

影／嘉義外海漁船進水傾覆 海巡趕抵6漁民獲救

2018-03-18 14:29

3對夫妻孫前大亂鬥 網友：最壞身教

2018-03-19 01:03

涉內線交易坦承犯行 六福董事獲緩刑3年

2018-03-18 11:20

在加國殺人逃回台 12年後遊韓被抓

2018-03-19 01:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top