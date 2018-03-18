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新莊水泥封屍案 死者遇害前30分鐘傳受傷照給友人

找前妻探視兒女遭拒 通緝犯亮槍恐嚇

2018-03-18 14:13聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台中市林姓男子南下高雄找前妻要探視兒女，林發現前妻由兩名男性友人陪同到場，並拒絕讓他探視小孩，林亮出一把槍嗆聲：「再靠近我就開槍！」警方獲報到場逮捕林，查獲一把空氣手槍，並發現他背包內吸食器還有毒品殘渣，林並涉及過失傷害案遭台中地檢署通緝，警訊後將他解送地檢署歸案。

警方調查，林（32歲，詐欺、毒品等前科）本月5日晚間8點多，南下高雄要見前妻劉女（28歲）及兒女，雙方約在左營區文府路附近見面，林與陪同劉女前來的兩名男子莊男、顧男發生爭執，林拿出一把槍枝意圖恐嚇對方，莊及顧馬上報案。

警方說，林見到警方慢慢地後退，眼尖員警發現林眼神有異，上前要盤查林時，林轉身拔腿逃跑，且在轉入巷子後，林還邊跑邊丟棄手槍與身上隨身背包，員警徒步追捕約200公尺，林體重逾90公斤不小心跌倒，立即被追捕的員警壓制在地，警方回頭找到林男丟棄的空氣槍，並在背包內查獲使用過的安非他命吸食器，吸食器內還安毒殘渣。

林告訴員警，他看到前妻立刻跑步上前找她，陪同前妻到場顧男卻拿球棒毆打他的背部一下，他為自我防衛，才從背包中拿出空氣槍指著兩男，並告訴他們：「再上前我就開槍！」後來聽到後方有人在喊叫，擔心對方要上前攻擊才會逃離現場。

顧男說，當時陪同劉女和前夫見面，看見林突然衝向劉女，因擔心林要對劉女不利，為防衛才持球棒朝林男背後敲打。警方說，林所持空氣槍經送驗沒有殺傷力，林被打背部未提告。警詢後依恐嚇及毒品罪嫌法辦。

台中市林姓男子為探視兒女，涉持空氣槍恐嚇前妻友人，被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻...
台中市林姓男子為探視兒女，涉持空氣槍恐嚇前妻友人，被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
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台中市林姓男子為探視兒女，涉持空氣槍恐嚇前妻友人，還被警方查獲涉持有安非他命毒品...
台中市林姓男子為探視兒女，涉持空氣槍恐嚇前妻友人，還被警方查獲涉持有安非他命毒品被法辦。記者黃宣翰／翻攝
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毒品恐嚇
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