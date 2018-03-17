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真囂張！大半夜一群人闖民宅把睡覺男子痛打一頓

2018-03-17 23:54聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

過年前口角，過年後算帳！家住雲林縣土庫鎮的楊姓男子，在農曆過年前和大埤鄉謝姓男子發生口角，事過一個月了，謝仍吞不下這口怨氣，竟於前天深夜「落人」尋仇，一群人持刀棍闖進楊家，沒想到找錯人也照打，當時楊的17歲姪子正熟睡，沒想到被拖下床痛打成傷，屋內家具門窗也被砸毀，有人把行凶過程監視器PO上網，警方今晚逮捕其中四名涉案男子並追緝謝嫌。

警方說，謝姓男子和楊姓男子是朋友，大年初三受邀到楊家作客，飲酒間，兩人言語不和，發生口角，楊出手朝謝男頭上打了一下，讓謝感到顏面盡失，儘管期間曾找中間人渥旋，事情也大致落幕，沒想到謝男仍懷恨在心，雖已事隔約一個月，謝男在本月十五日深夜約十一時，帶著十多人馬持刀棍，大喇喇闖進土庫鎮奮起里的楊家。

這群雨夜尋仇的人一進門，因楊男不在，就持棍棒砸毀門窗家具及車輛，當時在房內睡覺楊男的17歲姪子，睡夢中宛如做惡夢，一群惡煞闖進來，將他拖下床，不分清紅皂白亂棍齊下，把楊的姪子痛打成傷。

謝男一群人夜闖民宅行兇過程均被監視器拍下，事後有人把謝男尋仇影帶貼上網，兩天引來近十萬人點閱並痛斥暴行，「太扯了，在家睡覺還禍從天降」「無法無天啦！睡覺都拖出來打」，不少網友為楊的姪子抱屈，馬上引起警方重視，今天漏夜四出追兇。

由於傳出楊男隔天也落了二、三十人前往謝的大埤鄉住處準備回擊，但找不到謝而作罷，但警方不證實有「回擊」之事。今天深夜則在土庫鎮、大埤鄉分別查獲涉嫌人張、曾、魏姓男子及許姓少年等四人到案，並擴大追緝謝姓主嫌及其他在逃共犯。

警方漏夜逮捕涉嫌私闖民宅打人的三男及一少年。圖／虎尾分局提供
警方漏夜逮捕涉嫌私闖民宅打人的三男及一少年。圖／虎尾分局提供
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有人將謝嫌夜闖民宅尋仇過程被監視器的影帶貼上網。記者蔡維斌／翻攝
有人將謝嫌夜闖民宅尋仇過程被監視器的影帶貼上網。記者蔡維斌／翻攝
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