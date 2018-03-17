新莊水泥封屍案 凶嫌收押禁見

2018-03-17 23:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北市張姓婦人懷疑丈夫與小姑有染，加上近日家產糾紛，對小姑懷恨已久，一年多前就曾策劃將她殺掉。本月13日，她聽聞小姑打電話給娘家的人把她帶回去，氣憤之下，執行殺人計畫並用水泥封屍，曝光後也一副無所謂的態度，只淡淡說了一句「啊不然能怎樣？」新北地檢署訊後依重罪虞逃和串滅證之虞向法院聲請禁見獲准。

張婦在偵訊時供稱，自2003年搬進新莊住處就常被小姑和婆婆欺負，心理早有怨恨，一年多前，又從小孩嘴裡聽到丈夫酒醉時吐露與小姑發生性關係的事，且發生三次，小姑還付錢給丈夫，「當時就曾想過要把她殺了」；不過，張婦的說法是否屬實，檢警還要再查證。

張婦婆家人也拿出小姑雙膝瘀傷照片，指控張婦才是施暴者。

據了解，張婦供稱一年多前就計畫用膠帶綑綁小姑口鼻，讓她窒息而死，但想到孩子還小，坐牢會沒人照顧，所以隱忍作罷，但姑嫂關係沒有改善，經常口角，甚至肢體衝突。本月13日，她聽聞小姑打電話叫娘家的人把她帶走，覺得忍無可忍，決定執行計畫，隔天即買透明膠帶動手。

張婦表示，小姑有早上洗澡的習慣，所以計畫在她洗好澡後動手。14日一早送小孩上學後，就準備膠帶在客廳等待機會，因小姑的頭髮濕潤讓膠帶失去黏性，無法封住口鼻，才隨手抄起啞鈴猛砸，再用臉盆裝水，確定把人悶死。

張婦坦承殺人，供稱自己將屍體分成頭、身和腳三部分，分別用水泥埋好；檢警疑惑，張婦只是一般的清潔工，怎手段如此兇殘，而且懂得用水泥藏屍，甚至知道水泥如何調和？張婦只淡淡說「水泥袋子上都有教」。