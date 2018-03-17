新莊水泥封屍案 行凶婦人：一年前就計畫殺人

2018-03-17 22:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北市張姓婦人殺死小姑並用水泥封屍案，張姓婦人在接受偵訊時指出，因懷疑丈夫與小姑有不正常關係，加上家產糾紛，對小姑懷恨已久，一年多前就曾策劃將她殺掉。上周二（13日），她聽聞小姑打電話給娘家的人把她帶回去，氣憤之下才執行殺人計畫並用水泥封屍，新北地檢署晚間訊後依重罪有逃亡和串滅證之虞向法院聲請羈押禁見。

偵訊時，張婦供稱2003年搬進新莊住處就常被小姑和婆婆欺負，心理早有怨恨，一年多前，又從小孩嘴裡聽到丈夫酒醉時吐露與小姑發生不正常關係的事，事後小姑還付錢給丈夫，「當時就曾想過要把她殺了」。

張婦一年多前就計畫用膠帶綑綁小姑口鼻，讓她窒息而死，但想到孩子還小，坐牢會沒人照顧，所以隱忍作罷，但姑嫂關係仍沒有改善，經常口角，甚至肢體衝突。本月13日，她聽聞小姑打電話叫娘家的人把她帶走，覺得忍無可忍，所以執行計畫，但發現小姑剛洗好澡，頭髮濕潤無法封住口鼻，才隨手抄起啞鈴猛砸。