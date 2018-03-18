「性騷擾是婚外情未遂」 有群法官總是幫痴漢找理由

2018-03-18 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北報導



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今年三八婦女節，司法院職務法庭對台北高等行政法院前法官陳鴻斌性騷擾女助理案，重啟再審並改輕罰，被法界譏為送給婦女節的大禮。

性別司改聯盟批評司法人員存在嚴重的「性侵迷思」。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●強摸鎖骨無罪？

回顧過去，法院一連串關於性侵害、性騷擾判決的爭議性見解，包括襲胸十秒無罪、大人性侵幼童案被要求探究有無違反女童意願等，不但令外界難以接受，更重挫司法公信力，更引爆民間發起白玫瑰運動。

台中一名陳姓男子前年被控對女子「小如」飛車襲胸，檢方依性騷擾防治法起訴。法官依被害人及證人指證，認定他摸的是胸部上方的鎖骨，而非胸部，行為雖然可議，應予譴責，但與性騷擾構成要件不符，去年11月判他無罪。

回顧過去，法院一連串關於性侵害、性騷擾判決的爭議性見解，令外界難以接受，引爆民間發起白玫瑰運動。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●襲胸10秒無罪？

最受矚目的是「襲胸十秒無罪」，彰化縣溪湖鎮蔡姓男子，於2005年11月間在內衣拍賣會對一名女子伸出鹹豬手，強摸女子胸部10秒鐘。但法官認為摸胸時間太短暫，被害人還來不及感受到性自主權遭妨害，不足以構成強制猥褻，頂多違反《社會秩序維護法》調戲異性規定，雖有《性騷擾防治法》規範類似行為，但案發時該法未實施，基於罪刑法定原則，2007年8月判決蔡無罪。

●舌吻同居人女兒5秒無罪？

2007年9月，彰化縣廖姓男子的前妻，帶著與另一男子所生的十三歲女兒返家與廖同居，三人共擠一床，廖卻強行「舌吻」同居人女兒五秒鐘，遭檢方起訴強制猥褻。但法院三位已婚女法官認為女孩被摟抱、親吻時，還來不及感受到性自主權受壓制或影響，行為即結束，未達犯罪構成要件，2008年6月判決無罪。

當初法院面對外界抨擊曾表示，本案可由當事人另外提告性騷擾，由於性騷擾防治法是「告訴乃論」，因被害者母親不願提告而不了了之。

美國洛杉磯好萊塢12日舉辦反性騷擾大遊行。（路透） 分享 facebook

●性侵「未違反女童意願」輕判？

2010年，高雄一名林姓男子涉嫌在圖書館對六歲女童指侵，當時檢方依刑法加重強制性交罪起訴，求處七年十個月。高雄地院審理後，卻以林「未違反女童意願」性交，改論以刑責較輕的「與未滿十四歲幼童性交罪」，判刑三年二月。

●眼鏡吸管性侵女童輕判？

過沒多久，又發生一起三歲女童被用手指、眼鏡、吸管性侵案，二審判被告七年二月徒刑。但最高法院認為「女童證詞無法證明男子違反其意願性交」，撤銷二審判決、發回更審，並要求重查被告是否適用刑責較輕的「與未滿十四歲男女性交罪」。

對於法院連續對女童遭性侵案，要求探究是否「違反意願」，引起社會多方批評，婦幼保護團體更發起「925白玫瑰運動」。

●等到社會震怒才急忙修法

為平息民怨，司法院火速與法務部達成修法共識，最高法院刑庭會議更緊急作出決議，「凡與7歲以下幼童性交，一律依加重強制性交罪重判7年以上，與7歲到14歲兒童性交，除非證明兒童同意，才能改判與未滿14歲男女性交罪，處3年至10年徒刑。」不再要求證明是否違背女童意願。

法官陳鴻斌被控性騷擾助理再審案惹議，蔡英文（圖）在臉書表示，台灣離性別平等還有一段路要走。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●小英：性平有段路要走

今年三八婦女節，前法官陳鴻斌性騷擾女助理再審案翻案，司法院職務法庭將原本免除法官職務的重懲改判罰薪一年，遭外界砲轟「恐龍法官再現」、「性別盲司法」，連總統蔡英文都公開在臉書上表明「台灣社會離性別平等，確實還有一段路要走。」

多個婦女及司改團體組成的「性別司改聯盟」和民進黨尤美女、周春米、余宛如、李麗芬等立委、社民黨發言人陳又新、時代力量立委黃國昌，隨即要求修正《法官法》，將職務法庭引進外部委員，加強透明及多元化監督能量。

嘉義縣立委陳明文勾肩縣長張花冠講話，「阿德」漫畫家以此作畫「明文摟肩」譏諷。圖／阿德漫畫提供 分享 facebook

●性騷是婚外情未遂？

受命法官陳志祥連續兩天上節目為自己的判決辯解，卻讓爭議越演越烈，外界頻罵「毫無性騷擾防治法觀念」、「二度傷害被害人」。法官協會也氣得跳腳，深夜發新聞稿怒把陳志祥依違反法官倫理規範送評鑑；司法院急忙止血，稱會研擬職務法庭二審制，並邀請專家學者授課，加強法官性別平權意識。

●性平意識仍不足

但陳志祥將陳鴻斌性騷擾女助理的行為，解釋成婚外情未遂的說法，再度引爆民間怒火，白玫瑰社區關懷協會相約3月25日下午三點「大人黑衣，小孩白衣，手持白玫瑰，我們司法院見。」

由於性侵案、性騷擾都是「密室犯罪」，常僅有被害人單一指述，雙方總是各說各話，不但檢察官訊問困難，證詞可信度在法院也備受檢驗，導致定罪率偏低。

漫畫植劇場《姜老師，妳談過戀愛嗎？》，內容述說姜老師目擊一場校園性騷擾，出面作證引來各方壓力。圖／原動力文化提供 分享 facebook

從過去白玫瑰運動發起時，司法院的回應就是要為法官增設性平課程，多年過後，像陳志祥、林文舟這類法官的想法依舊，司法院依舊只提出加強法官性平教育，未來能否真能翻轉法官的腦袋，外界等著看。