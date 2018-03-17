新莊再傳命案 夫割妻頸後自刎1傷1無生命跡象

消防局指出，新北市新莊區四維路一戶民宅，發生兩人割喉案件，40歲男性傷者疑似自行割脖子自殺，有七公分切割傷，意識模糊送醫急救，其妻脖子也遭割喉，已經失去生命跡象，送醫急救中，至於案發原因等警方調查。

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