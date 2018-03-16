警察打靶後擦槍走火 不慎誤傷自己人

2018-03-16 20:39 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



台北市發生警察槍枝走火誤傷同事意外，今天下午5點多，台北市內湖警分局西湖派出所許姓警員（23歲）參加常訓打靶，結束後返回派出所在備勤室擦槍，不慎擊發手槍打中地面，磁磚碎片波及身旁的馬姓警員（23歲），導致馬的右腳踝及左大腿受傷，警方趕緊將他送醫，所幸傷勢不嚴重，經治療已無大礙。

台北市許姓警員在派出所擦槍，不慎擊發手槍打中地面，磁磚碎片波及馬姓警員，所幸傷勢不嚴重，經治療無大礙。記者李奕昕／翻攝 分享 facebook