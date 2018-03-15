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識破嫌犯以性別為毒品代號 新埔警破獲販毒集團

2018-03-15 21:34聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣警察局新埔分局今天破獲以蕭姓為首的販毒集團共7人，警方發現，販毒集團租用社區大樓作為販毒據點，買賣海洛因及安非他命，並將安非他命稱「男生」、粉末狀稱「女生」為代號，藉以逃避警方查緝。

去年12月中警方接獲檢舉，稱蕭嫌在關西、桃園一帶販毒，警方啟動偵查，警方發現嫌犯將海洛因、安非他命以「男生、女生」為代號，交易時若發現環境有異，即更換交易地點，更隨時更換使車輛以規避查緝。

警方表示，經長期跟監蒐證，一舉將蕭姓主嫌、藥腳共7人查緝到案。現場查獲金牛座改造手槍、P2P改造手槍、改造手槍半成品、空氣槍等4把，子彈15顆。毒品部分，查獲海洛因5.7公克、安非他命1.28公克等相關證物，分別依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送法辦。

蕭嫌到案後供稱，持有的改造槍枝都是購買操作槍，再自學加以改造具殺傷力的槍枝。警方將持續向上追查毒品及槍枝來源，斷絕相關網絡。

新埔分局長陳啓明呼籲，毒品不僅危害人體健康，更衍生許多犯罪問題，為落實「安居緝毒專案」及「淨化選前治安」重點工作，貫徹政府新世代反毒政策，將嚴予查緝毒品及非法槍枝，使社區型毒犯無從逃匿。

新竹縣警察局新埔分局今天破獲以蕭姓為首的販毒集團共7人，現場查到槍枝和毒品。記者...
新竹縣警察局新埔分局今天破獲以蕭姓為首的販毒集團共7人，現場查到槍枝和毒品。記者郭政芬／翻攝
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毒品槍枝販毒

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