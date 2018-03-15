八仙樂園撤銷停業處分適當？最高行政法院發回北院

2018-03-15 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



2015年6月27日在八仙樂園內舉辦的「Color Play Asia-彩色派對」發生塵爆意外，造成15死、4百多人受傷慘劇，交通部觀光局勒令停業直到調查釐清及改善缺失為止。八仙不服提告，台北高等行政法院認為勒令無限期全區停業，損及財產權及營業權，有違比例原則，撤銷勒令停業處分與訴願關於此部分的決定，最高行政法院今廢棄原判決，發回北高行。

最高行政法院指出，立法者要求主管機關對觀光遊樂業管理、進行定期或不定期檢查，目的是為加強維護公共場所安全，確保消費者權益，檢查結果不合規定且情節重大者，如基於維護公共場所安全，有命其停業必要。

而八仙樂園只有一個經營團隊，塵爆的發生及損害不是只有單一園區或某些區域營運方針、管理流程錯誤使然，而是涉及八仙公司整體經營管理能力，包括重大公安事故發生時的危機處理能力。

觀光局認為八仙公司檢查結果不合規定，包括擅自將迄未取得使用執照的遊樂設施對外開放營業，才導致塵燃意外，造成數百名民眾傷亡，已構成「情節重大」。最高行認為北高行未調查八仙公司整體經營管理能力和安全控管，是否應檢討改進，而觀光局主張保障遊客生命權、身體安全權等公共利益，所要保護的公益顯然優八仙的營業權與財產權，不能只採八仙樂園的主張，而推稱「塵爆是因場地內的高溫電腦燈吸入粉塵所致，而活動場地以外的區域無此情形」。