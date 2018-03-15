親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港女來台遭棄屍
中山分局涉收賄
法官性騷案改判
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

李婉鈺酒後毆警狂按他家電鈴 張碩文親上火線回應

北市推科技執法 律師：智慧城市還監控城市

八仙樂園撤銷停業處分適當？最高行政法院發回北院

2018-03-15 20:05聯合報 記者王宏舜╱即時報導

2015年6月27日在八仙樂園內舉辦的「Color Play Asia-彩色派對」發生塵爆意外，造成15死、4百多人受傷慘劇，交通部觀光局勒令停業直到調查釐清及改善缺失為止。八仙不服提告，台北高等行政法院認為勒令無限期全區停業，損及財產權及營業權，有違比例原則，撤銷勒令停業處分與訴願關於此部分的決定，最高行政法院今廢棄原判決，發回北高行。

最高行政法院指出，立法者要求主管機關對觀光遊樂業管理、進行定期或不定期檢查，目的是為加強維護公共場所安全，確保消費者權益，檢查結果不合規定且情節重大者，如基於維護公共場所安全，有命其停業必要。

而八仙樂園只有一個經營團隊，塵爆的發生及損害不是只有單一園區或某些區域營運方針、管理流程錯誤使然，而是涉及八仙公司整體經營管理能力，包括重大公安事故發生時的危機處理能力。

觀光局認為八仙公司檢查結果不合規定，包括擅自將迄未取得使用執照的遊樂設施對外開放營業，才導致塵燃意外，造成數百名民眾傷亡，已構成「情節重大」。最高行認為北高行未調查八仙公司整體經營管理能力和安全控管，是否應檢討改進，而觀光局主張保障遊客生命權、身體安全權等公共利益，所要保護的公益顯然優八仙的營業權與財產權，不能只採八仙樂園的主張，而推稱「塵爆是因場地內的高溫電腦燈吸入粉塵所致，而活動場地以外的區域無此情形」。

觀光局認為北高行判決違法，最高行認為有理由，判決發回北高行重新調查，另為適法的裁判。

八仙塵爆。圖／報系資料照
八仙塵爆。圖／報系資料照
分享

八仙樂園公安

相關新聞

李婉鈺酒後毆警狂按他家電鈴 張碩文親上火線回應

2018-03-15 19:56

李婉鈺酒後毆警狂按張碩文電鈴 北檢妨害公務起訴

2018-03-15 09:51

遭誤認通緝犯質疑警執勤瑕疵 警局：已懲處、絕無關說

2018-03-15 20:00

影／張飛打岳飛 潑漆砸店搞錯人

2018-03-15 17:44

「男、女生」做暗號 他躲社區賣毒

2018-03-15 17:31

債留台灣偷運紙尿褲製造設備赴陸 檢警及時攔阻

2018-03-15 16:36

李婉鈺酒後毆警 檢方請法院從重量刑

2018-03-15 13:21

DNA儲存室啟用 幫無名屍找回家的路

2018-03-15 00:12

海軍布雷艇弊案六被告交保

2018-03-14 23:07

酒醉男子涉持刀搶超商 警民合力制伏

2018-03-14 22:19

警弟分發7天車禍亡 兄代走警察路全因他的一席話

2018-03-14 17:23

親家變仇家 小舅打死酗酒家暴姊夫判4年

2018-03-14 14:49
看更多

熱門文章

拿發票讓陳水扁報國務機要費 種村碧君想出境碰壁

2018-03-15 15:32

港女遭殺害棄屍 刑事局接獲消息：一屍兩命！

2018-03-15 18:22

便當地瓜葉藏蜘蛛卵 她用筷子撥開爆出上百顆

2018-03-14 21:46

重機蘇花隧道內逆向超車 駕駛怒批：找死！

2018-03-14 21:53

學妹喊話「我懷孕了」 全台「宗翰」被朋友狂tag出賣

2018-03-14 20:42

嚇人！對時局不滿 他開車駛進嘉義火車站售票大廳

2018-03-15 09:18

港女來台遇害 附卡遭盜領成警破案關鍵

2018-03-15 13:10

高雄鐵路地下化爆索賄 包商被逼花百萬幫公務員養小三

2018-03-15 17:53

夫流連色情網站找包養 醫師夫妻對簿公堂

2018-03-15 00:20

警界最高顏值「反恐小組」 一臉萌樣但咬人不嘴軟

2018-03-15 09:00

中市托嬰中心驚傳虐童 惡保母竟把孩子當布娃娃又摔又推

2018-03-15 09:29

托嬰中心保母把孩子當沙包 園長道歉：是我監督不周

2018-03-15 11:30

最美風景！翻車起火 熱心機車騎士、護理師接力救人

2018-03-15 15:52

這路段3個月告發超速4千件 有的來回各1張

2018-03-15 16:10

台人赴日爽刷假信用卡 網怒：拜託送中國或丟日本海

2018-03-15 17:19

港女在台命案 警：港嫌押台就審機會應不大

2018-03-14 21:48

港女遭男友殺害棄屍 入住旅館：生意艱困禁不起重傷

2018-03-15 17:47

員工裝冷氣摔死 張淑晶判刑5月定讞

2018-03-15 15:32

疑妻腳踏三條船 夫嘆「我上輩子做了什麼」

2018-03-15 11:54

影／台62貨櫃車翻車駕駛驚險救出 葵花油漏滿地路好油

2018-03-15 16:27

港女命案研判遭勒斃 我將向港請求司法互助

2018-03-15 00:12

丁小芹被多名買家控訴詐欺 出庭稱要照顧家人、沒收入

2018-03-15 17:13

挾怨報復？警務員將刑警隊長弟弟當通緝犯逮捕

2018-03-15 17:55

港女箱屍命案 死者母親抵台將招魂

2018-03-15 11:36

李婉鈺酒後毆警狂按張碩文電鈴 北檢妨害公務起訴

2018-03-15 09:51

高市測速照相前三名出爐 最強這支年開2萬張罰單

2018-03-15 09:33

「不想開戰」 陳志祥：法官協會找麻煩 為了消業障

2018-03-15 00:12

查到了！南桃園頻停電 原來是他剪電線變賣換毒惹禍

2018-03-15 14:53

男法官性騷門判決惹議 女法官們說話了

2018-03-14 20:58

眼科院長向張淑晶討200萬 高院改判張淑晶敗訴

2018-03-15 11:51

欠稅三億 美麗華飯店董座禁奢

2018-03-15 00:12

李婉鈺酒後毆警狂按他家電鈴 張碩文親上火線回應

2018-03-15 19:56

毆警案遭起訴 李婉鈺辦公室：不知如何回應

2018-03-15 10:19

台中托嬰中心涉虐嬰 業者的雙胞胎女兒也在園內

2018-03-15 14:54

中山警分局收賄案 柯P：系統性問題 一定要處理

2018-03-15 11:53

「才過2天又想要？」 跳舞師生跳上了床

2018-03-15 11:05

喝3分之1瓶伏特加 女昏睡被撿屍性侵沒感覺

2018-03-15 13:59

男撞車倒路中 多人見義勇為停下幫攔車免被撞

2018-03-14 23:29

船員夾帶未稅煙闖關 台中港警管制站盤查

2018-03-15 09:31

高雄港糾眾砸車恐嚇 警方逮4嫌法辦

2018-03-15 08:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top