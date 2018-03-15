李婉鈺酒後毆警狂按他家電鈴 張碩文親上火線回應

2018-03-15 19:56 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



新北市美女議員李婉鈺去年11月凌晨到前立委張碩文住處猛按電鈴並撕毀張家春聯，也打傷獲報到場警員，今遭檢方依妨害公務、強制未遂等罪起訴。聯合報資料照片 分享 facebook

新北市美女議員李婉鈺去年11月凌晨到前立委張碩文住處猛按電鈴並撕毀張家春聯，也打傷獲報到場警員，今遭檢方依妨害公務、強制未遂等罪起訴。傳李婉鈺應訊堅稱，到張碩文住處按門鈴是擔心他失眠亂吃藥，才前往關心；張碩文今發出聲明還原事發經過，並為李婉鈺緩頰，強調她吵到鄰居是不對、急與警察拉扯更不對，但因為怕朋友發生危險。請原諒因關心從小到大的朋友發生生命危險而打擾到鄰居與警察。

張碩文說，李婉鈺當天打給他，他沒接，她傳簡訊，他回「在醫院」，當時他在林口長庚醫院，李婉鈺以為他在中山醫院，跑去醫院找不到他，她又傳「在哪個醫院」，張回「看電視」，因為親民黨主席宋楚瑜母親往生，當時他人在助念室，不方便講話，「我認為她只要回家看電視就會知道」。

張碩文澄清，他沒說李婉鈺找喝酒，「通常朋友找我出去喝酒，我不出去，我會說我吃藥」，不知什麼原因被斷章取義成「忙於宋楚瑜母喪不願赴約」。他也說，這種案件每日都在發生，通常檢查官會說不要浪費司法資源，減少訟源，先去調解委員會調解。

張碩文說，他不會告他從小到大的朋友，「何況她是以為我吃了藥在住院，到醫院找不到又跑到我家關心」，吵到鄰居是不對，因為急而與警察拉扯更不對，但就是因為怕朋友發生危險。「這案件是不是浪費司法資源、是不是增加訟源？」