債留台灣偷運紙尿褲製造設備赴陸 檢警及時攔阻

2018-03-15 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



在嘉義開設孝親合樂公司的林姓負責人疑經營不善，將債權屬於一銀租賃公司、第一銀行等公司的3套大型高端製造成人紙尿褲機器設備，趁農曆過年期間，將設備偷分拆150組，裝進20只貨櫃，在本月8日運往大陸，檢警獲報後，6日及時在貨櫃場將市價逾1億1千多萬元的機具攔下，並傳喚林到案說明，警詢後依竊盜、侵占罪函送檢方偵辦。

保三總隊第二大隊偵三隊、高市刑警大隊偵一隊今年3月初接獲一銀租賃公司報案後，專案小組調查，這批機械設備，從嘉義水上的工廠運出後，分別裝成20只貨櫃，放在高雄高鳳貨櫃場，以全日美公司名義委託報關行在3月8日報關出口，警方獲悉後報請檢察官羅水郎指揮偵辦，本月6日，檢方到場開櫃查驗，在出口貨櫃內發現一銀租賃公司所遭竊設備，及相關第一銀行、星展銀行設定抵押動產機械設備，查扣20只貨櫃市價總值超過1億1千多萬。

一銀租賃公司說，該公司在2014年與一銀租賃租6800萬台幣設備，過兩年，2016年該公司營運狀況不好，跟第一銀行借1億8千多萬。

檢警查出，林負債6億多，近年陸續清償剩3億多元，每月有百萬元還款，後期無力再繳，與銀行債務協商後，改每月繳25萬元，繳18個月不繳，計畫性要債留台灣。林在本月7日到案說明，林稱，紙尿褲設備運到大陸另起爐灶。

警方調查，林在2008年9月19日開設孝親合樂公司，因經營不善2017年8月聽信算命師建議改名轉運，公司在2017年11月27日宣布解散，林計畫性侵占設備，再自行分解拆裝生產設備，為規避產權辨識，刻意除去可辨識一銀租賃公司所有標籤、動產設定標籤，之後再交由全日美公司前來竊取後闖關出口，幸好在出關前攔阻。

警方調查，林將此批設備機具運往大陸，在大陸開設紙尿布工廠，以1400萬人民幣（台幣約7000多萬元）當作入股大陸紙尿布工廠股本。