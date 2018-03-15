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債留台灣偷運紙尿褲製造設備赴陸 檢警及時攔阻

2018-03-15 16:36聯合報 記者劉星君╱即時報導

在嘉義開設孝親合樂公司的林姓負責人疑經營不善，將債權屬於一銀租賃公司、第一銀行等公司的3套大型高端製造成人紙尿褲機器設備，趁農曆過年期間，將設備偷分拆150組，裝進20只貨櫃，在本月8日運往大陸，檢警獲報後，6日及時在貨櫃場將市價逾1億1千多萬元的機具攔下，並傳喚林到案說明，警詢後依竊盜、侵占罪函送檢方偵辦。

保三總隊第二大隊偵三隊、高市刑警大隊偵一隊今年3月初接獲一銀租賃公司報案後，專案小組調查，這批機械設備，從嘉義水上的工廠運出後，分別裝成20只貨櫃，放在高雄高鳳貨櫃場，以全日美公司名義委託報關行在3月8日報關出口，警方獲悉後報請檢察官羅水郎指揮偵辦，本月6日，檢方到場開櫃查驗，在出口貨櫃內發現一銀租賃公司所遭竊設備，及相關第一銀行、星展銀行設定抵押動產機械設備，查扣20只貨櫃市價總值超過1億1千多萬。

一銀租賃公司說，該公司在2014年與一銀租賃租6800萬台幣設備，過兩年，2016年該公司營運狀況不好，跟第一銀行借1億8千多萬。

檢警查出，林負債6億多，近年陸續清償剩3億多元，每月有百萬元還款，後期無力再繳，與銀行債務協商後，改每月繳25萬元，繳18個月不繳，計畫性要債留台灣。林在本月7日到案說明，林稱，紙尿褲設備運到大陸另起爐灶。

警方調查，林在2008年9月19日開設孝親合樂公司，因經營不善2017年8月聽信算命師建議改名轉運，公司在2017年11月27日宣布解散，林計畫性侵占設備，再自行分解拆裝生產設備，為規避產權辨識，刻意除去可辨識一銀租賃公司所有標籤、動產設定標籤，之後再交由全日美公司前來竊取後闖關出口，幸好在出關前攔阻。

警方調查，林將此批設備機具運往大陸，在大陸開設紙尿布工廠，以1400萬人民幣（台幣約7000多萬元）當作入股大陸紙尿布工廠股本。

一銀租賃公司董事長林永堅說，感謝檢警協助，完成業界普遍認為不可能任務，及時攔阻擔保品。

第一銀行、一銀租賃公司等感謝檢警偵辦，成功及時攔阻這批機器設備出口，今頒發感謝狀...
第一銀行、一銀租賃公司等感謝檢警偵辦，成功及時攔阻這批機器設備出口，今頒發感謝狀。記者劉星君／攝影
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檢警在貨櫃場開櫃查驗，發現貨櫃內有高端製造成人紙尿褲機器設備，及時攔阻。記者劉星...
檢警在貨櫃場開櫃查驗，發現貨櫃內有高端製造成人紙尿褲機器設備，及時攔阻。記者劉星君／翻攝
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檢警在貨櫃場，開櫃查驗，發現貨櫃內有高端製造成人紙尿褲機器設備，及時攔阻。記者劉...
檢警在貨櫃場，開櫃查驗，發現貨櫃內有高端製造成人紙尿褲機器設備，及時攔阻。記者劉星君／翻攝
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林姓男子涉嫌偷運市價1.1億元的三套大型高端製造成人紙尿褲機器設備，被檢警及時攔...
林姓男子涉嫌偷運市價1.1億元的三套大型高端製造成人紙尿褲機器設備，被檢警及時攔阻。記者劉星君／翻攝
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檢警在貨櫃場，開櫃查驗，發現貨櫃內有高端製造成人紙尿褲機器設備，及時攔阻。記者劉...
檢警在貨櫃場，開櫃查驗，發現貨櫃內有高端製造成人紙尿褲機器設備，及時攔阻。記者劉星君／翻攝
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檢警在貨櫃場，開櫃查驗，發現貨櫃內有高端製造成人紙尿褲機器設備，及時攔阻。記者劉...
檢警在貨櫃場，開櫃查驗，發現貨櫃內有高端製造成人紙尿褲機器設備，及時攔阻。記者劉星君／翻攝
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警方傳喚負責人林姓男子（中）到案說明。記者劉星君／翻攝
警方傳喚負責人林姓男子（中）到案說明。記者劉星君／翻攝
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檢警在貨櫃場，開櫃查驗，發現貨櫃內有高端製造成人紙尿褲機器設備，及時攔阻。記者劉...
檢警在貨櫃場，開櫃查驗，發現貨櫃內有高端製造成人紙尿褲機器設備，及時攔阻。記者劉星君／翻攝
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林姓男子涉嫌偷運市價1.1億元的三套大型高端製造成人紙尿褲機器設備，被檢警及時攔...
林姓男子涉嫌偷運市價1.1億元的三套大型高端製造成人紙尿褲機器設備，被檢警及時攔阻。記者劉星君／翻攝
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檢警在貨櫃場，開櫃查驗，發現貨櫃內有高端製造成人紙尿褲機器設備，及時攔阻。記者劉...
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檢警在貨櫃場，開櫃查驗，發現貨櫃內有高端製造成人紙尿褲機器設備，及時攔阻。記者劉...
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