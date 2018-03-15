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控兄毀損砍除紅甘蔗 法官查出砍的是狼尾草判無罪

2018-03-15 14:55聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

台中市農民陳家兄弟不和睦，弟弟「阿城」以哥哥「阿章」持鐮刀砍掉他種植的50株紅甘蔗，控告哥哥涉嫌毀損罪，法官請農業研究試驗所專家鑑定，查出「阿章」砍的是「紫色狼尾草（牧草），不是紅甘蔗」，法官以「阿章」砍的是10株牧草，對「阿城」無經濟價值，今天判決「阿章」無罪。

檢察官起訴指出，「阿章」與「阿城」是兄弟關係，兩人分別為坐落台中市烏日區山頂段99地號、83地號土地的所有權人，土地相鄰，以圍牆上的紅色油漆為分界。

「阿章」因認弟弟所種植的紅甘蔗越界，且葉片掉落至他的土地上，遂於105年8月28日下午，持鐮刀將「阿城」在該處種植的紅甘蔗砍除50株，檢方依毀損罪起訴「阿章」。

法官審理時，「阿章」否認毀損犯行，辯稱「我砍除的植物並非紅甘蔗，而是自然生長的雜草，因該等雜草占用或垂落到我的土地，且會擋到路燈、引來蚊蟲，有安全的疑慮，所以才持刀剷除」。

台中地院開庭時，法官請農業研究試驗所博士黃勝忠、組長林正斌來鑑定，黃說「這是狼尾草，不是甘蔗」、林說「這確定是紫色狼尾草，不是紅甘蔗」、「現場的植物無藥用效果，不是給人食用，這種草是供牛或家畜食用，這種草會有環節」。

法官查出「阿城」並沒有養牛，並非從事畜牧事業，遭「阿章」砍除的牧草，對「阿城」而言，完全毫無價值，法官遂以「阿章」砍除牧草，並未侵害告訴人生活利益，無追訴或處罰的必要，判他無罪。

台中市農民陳家兄弟不和睦，弟弟「阿城」以哥哥「阿章」持鐮刀砍掉他種植的紅甘蔗，控...
台中市農民陳家兄弟不和睦，弟弟「阿城」以哥哥「阿章」持鐮刀砍掉他種植的紅甘蔗，控告哥哥涉嫌毀損罪，法官查出「阿章」砍的是「紫色狼尾草（牧草），不是紅甘蔗」，對「阿城」無經濟價值，判決「阿章」無罪。圖／本報資料照
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