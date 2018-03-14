海軍布雷艇弊案六被告交保

2018-03-14 23:07 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



海軍基隆後勤支援指揮部採購兩艘CT6級漁船，計畫改造成布雷艇作為「漢光30號」演習之用，詎料漁船使用執照早已註銷，軍方驗收過程也疑有放水，導致布雷艇無法出港；為釐清全案有無涉及圖利，調查局前天搜索約談十餘官商到案說明，基隆地檢署複訊後依偽造文書罪命後支部前許姓上校指揮官，張姓退役空軍中校即得標業者負責人各交保5萬元。

另有四名現退役軍士官交保候傳，分別是後支部黃姓採購、黃姓驗收經辦人員各交保5萬元、簡姓、劉姓退役軍人各交保3萬元；辦案人員加緊過濾查扣卷證，不排除有第二波約談。

據調查，海軍後支部為配合2014四年「漢光30號演習」的海上實彈操演，同年七月以徵租方式招標兩艘CT6級漁船作為布雷之用，標金近七百萬元，當時有七家業者投標，最後由台中一家做文具禮品的公司得標，雙方合約簽訂改裝漁船船艙及復原條件。

檢調追查，海軍後支部招標的這兩艘CT6級漁船早被註銷執照，且得標廠商公司資本額僅3萬元，營業項目是禮品、有機肥料，與船運無關，由於負責人張嘉穎是退役軍人，且與許添祥昔日部屬崔姓男子有金錢往來，辦案人員質疑，基隆後支部在資格審查階段，為何沒嚴加審查業者是否有履約能力，反而放行通過審查，內情不單純。

此外，基隆後支部在漁船改裝驗收期間，明知船艙設計與招標規格不符，無法參與漢光演習，卻依然蓋章通過驗收，導致漁船目前還擺放在基隆港，有偽造文書弊端。