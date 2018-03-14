親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港女來台遭棄屍
中山分局涉收賄
法官性騷案改判
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

詐騙集團同事疑因錢反目 他刺死友人檢聲押

2018-03-14 01:07聯合報 記者曹馥年╱即時報導

台南25歲劉姓男子，與22歲陳姓男子疑因催債糾紛起衝突，陳昨天凌晨涉嫌購買水果刀，在劉住處發生口角後，將劉刺死。陳被警方依殺人罪嫌移送台南地檢署，檢察官漏夜複訊，以陳有逃亡之虞、重罪、串證等由，向台南地院聲請羈押。

警方表示，劉身上有多處刀傷，其中一刀疑似刺中心臟斃命。南檢表示，劉的前胸有一處極深的致命刀傷，是否刺進心臟，須在今天進一步剖驗才能得知。

警方表示，住在台南永康區的劉，與在苗栗當保全的陳曾是詐騙集團同事，並曾一起在希臘、日本等地詐騙機房共事。集團被破獲後兩人返台。陳供稱，他不滿劉對他催討債務，從苗栗搭火車回台南，再轉客運、計程車到永康，購買水果刀後，昨天凌晨1點多前往劉的住處，因兩人起爭執，他持刀對劉的頭、胸戳刺多刀，拿走劉的皮包、iPhone並開走劉的轎車逃逸，並丟棄兇刀與血衣。

劉的女友昨天凌晨3點多發現劉倒臥血泊，報警並打開手機「尋找我的iPone」功能協助警方緝凶，警方在台南市中西區攔下陳。當時車上還有另一名自稱是機車故障，拜託陳嫌搭載的陳姓男子，經警方過濾監視器發現案發時間只有陳嫌一人進出劉的住處，初步排除陳姓乘客涉嫌。

陳姓男子（右）涉嫌帶水果刀闖進劉嫌的住處，持刀將他刺死，被警方依殺人罪嫌移送。記...
陳姓男子（右）涉嫌帶水果刀闖進劉嫌的住處，持刀將他刺死，被警方依殺人罪嫌移送。記者周宗禎／攝影
分享
陳姓男子與劉姓男子起糾紛，陳持水果刀刺死劉，地上血跡斑斑。圖／翻攝畫面
陳姓男子與劉姓男子起糾紛，陳持水果刀刺死劉，地上血跡斑斑。圖／翻攝畫面
分享

詐騙集團希臘計程車

相關新聞

日式酒店賣淫 北市警涉收賄包庇

2018-03-13 00:30

男子遇刺身亡 友群聚警分局堵人 分局長上陣排除

2018-03-13 19:40

慈湖潑漆成大畢業生期限到拒出面 警：將請票逕行拘提

2018-03-13 19:15

陽明大學博士生專題報告前失蹤 最後發現他墜樓身亡

2018-03-13 19:14

不願意被拔牙 婦人拿清潔劑攻擊牙醫師眼睛

2018-03-13 18:27

不滿父親勸就醫 女持鐵鎚猛擊頭部打死人

2018-03-13 18:15

陽明大學校內學生墜樓 失去生命跡象送醫急救

2018-03-13 17:41

小琉球修車師傅不單純 暗地從事毒品交易落網

2018-03-13 17:38

逃逸竊嫌折返案發地被捕 只因單車沒騎走

2018-03-13 15:45

臨停開車門害女童遭輾斃 傷心畫面曝光

2018-03-13 15:43

影／疑感情糾紛 莽男持刀殺紙廠老闆娘後跳大排

2018-03-13 15:43

影／不滿老友催債反目 保全苗栗南下台南買刀刺死

2018-03-13 15:27

樂陞案續查 動遊負責人謝啟耀300萬元交保

2018-03-13 15:20

獨／靈骨塔又傳弊案 調查局大搜索

2018-03-13 15:04

台中西屯驚傳砍人 兩人被砍一重傷

2018-03-13 14:36

影／太陽花學運二審 黃國昌等22人無罪

2018-03-13 14:11

36歲兒吸毒沉迷電玩 他媽媽受不了只好報警

2018-03-13 12:32

不滿催債買刀殺人 凶嫌與死者曾為詐騙集團同夥

2018-03-13 12:00

婦人陳屍豬寮化糞池 疑為失聯2日台中宋姓婦人

2018-03-13 10:01

債務糾紛一男中刀不治 警逮兩嫌偵訊中

2018-03-13 10:00

邱義仁想入主 足協兩派分告洋狀

2018-03-13 00:39

中山分局包庇酒店案 前後任管區送北檢

2018-03-12 22:25

涉包庇色情行業 中山一派出所長移送北檢

2018-03-12 21:30
看更多

熱門文章

警察為何收賄？ 「都是一碗麵開的頭」

2018-03-13 08:00

台北精華區雅房只要2700 屋況實景「比坐牢還慘」

2018-03-13 09:34

太陽花判決扯上習近平？陳為廷「敬告」習：別越雷池

2018-03-13 11:00

擋道影片引質疑 為什麼救護車不換到路肩？

2018-03-13 10:58

中山分局涉收酒店賄賂案 派出所長聲押

2018-03-13 06:21

港男殺女友塞行李箱棄屍竹圍捷運站 警方尋獲遺體

2018-03-13 21:48

冰箱發現爸媽留的愛心晚餐感動吃光 真相卻令他崩潰

2018-03-13 11:44

香港男子殺害女友棄屍台灣 北市警尋找屍體中

2018-03-13 19:59

「就是不給別車插隊！」 3年肇禍104次

2018-03-13 17:36

花蓮監獄推出「懇親套房」如摩鐵 受刑人爭相申請

2018-03-13 12:22

男子遇刺身亡 友群聚警分局堵人 分局長上陣排除

2018-03-13 19:40

太陽花學運占立院 黃國昌等22人二審維持原判無罪

2018-03-13 10:08

員林秋紅谷的熊抱男落網了！他是1名國中生

2018-03-13 21:37

港女來台遭男友殺害棄屍 父親憔悴拜廟求一線生機

2018-03-13 21:27

港女來台遭男友殺害棄屍 她最後身影曝光！

2018-03-13 22:23

他來台殺害女友搭捷運棄屍 大體腐爛「殘破不堪」

2018-03-13 22:47

318太陽花二審仍無罪 黃國昌：有罪的是馬政府

2018-03-13 11:05

警月收賄4萬元 葉毓蘭：價碼太不合理難置信

2018-03-13 09:20

爸爸職業被同學嘲笑 她問：開計程車怎麼了？

2018-03-13 11:24

港女來台遭男友殺害 男友：屍體在竹圍站「後方草叢」

2018-03-13 21:28

加強法治教育防員警貪瀆？基層警：陳水扁法律也讀很多

2018-03-13 17:49

「第一個也是最後一個女朋友」 港女臉書發文令人心酸

2018-03-13 23:37

影／香港女被棄屍現場 距竹圍捷運站步行僅15分鐘

2018-03-13 22:11

臨停開車門害女童遭輾斃 傷心畫面曝光

2018-03-13 15:43

PO文懸賞「菜頭」還要斬首 警約談男控：沒言論自由？

2018-03-13 16:40

涉收色情業者賄賂遭聲押 中山一派出所長被拔官

2018-03-13 17:21

冷血！ 男子撞倒婦人顧滑手機 救護車送婦人就醫他肇逃

2018-03-13 16:53

陽明大學博士生專題報告前失蹤 最後發現他墜樓身亡

2018-03-13 19:14

【重磅快評】不談公民不服從 太陽花22人判無罪有學問

2018-03-13 16:58

獨／靈骨塔又傳弊案 調查局大搜索

2018-03-13 15:04

妻驚見夫性愛光碟 女主角竟參加過自己的婚禮

2018-03-13 18:59

影／前車不滿被叭惡意逼車 國道上演即時正義

2018-03-13 13:52

慈湖潑漆成大畢業生期限到拒出面 警：將請票逕行拘提

2018-03-13 19:15

港女遭殺害棄屍 凶手男友用Google地圖指到這裡

2018-03-13 23:31

站博愛座前被誤會要坐 女被老婦碎念要求讓座

2018-03-13 20:37

他高掛頂樓要爬窗回家 3雙手死命緊抓神救援

2018-03-13 11:34

不願意被拔牙 婦人拿清潔劑攻擊牙醫師眼睛

2018-03-13 18:27

中山分局員警收賄押不押？最快今晚有結果

2018-03-13 13:21

生下七仙女後才生獨子 近億遺產全歸兒？

2018-03-13 15:58

318太陽花二審無罪 方仰寧：非正常方式進立院

2018-03-13 16:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top