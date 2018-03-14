詐騙集團同事疑因錢反目 他刺死友人檢聲押

2018-03-14 01:07 聯合報 記者 聯合報 記者 曹馥年 ╱即時報導



台南25歲劉姓男子，與22歲陳姓男子疑因催債糾紛起衝突，陳昨天凌晨涉嫌購買水果刀，在劉住處發生口角後，將劉刺死。陳被警方依殺人罪嫌移送台南地檢署，檢察官漏夜複訊，以陳有逃亡之虞、重罪、串證等由，向台南地院聲請羈押。

警方表示，劉身上有多處刀傷，其中一刀疑似刺中心臟斃命。南檢表示，劉的前胸有一處極深的致命刀傷，是否刺進心臟，須在今天進一步剖驗才能得知。

警方表示，住在台南永康區的劉，與在苗栗當保全的陳曾是詐騙集團同事，並曾一起在希臘、日本等地詐騙機房共事。集團被破獲後兩人返台。陳供稱，他不滿劉對他催討債務，從苗栗搭火車回台南，再轉客運、計程車到永康，購買水果刀後，昨天凌晨1點多前往劉的住處，因兩人起爭執，他持刀對劉的頭、胸戳刺多刀，拿走劉的皮包、iPhone並開走劉的轎車逃逸，並丟棄兇刀與血衣。