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港男殺女友塞行李箱棄屍竹圍捷運站 警方尋獲遺體

港女來台遭男友殺害 男友：屍體在竹圍站「後方草叢」

2018-03-13 21:28聯合報 記者李奕昕╱即時報導

香港籍潘姓女子與陳姓男友上月來台旅遊，疑遭男友殺害，遺體棄置在捷運竹圍站附近，潘的父親飛來台，今天向台北市警方報案，刑事局也接獲香港警方請求協查，目前全力搜尋遺體。

據了解，潘的父親發現女兒未返回香港，向香港警方報案後親自飛來台，今天白天向台北市大同警分局報案請求協尋，下午香港警方查獲陳，陳供稱已殺害女友，棄屍在捷運竹圍站「後方草叢」，傍晚香港警方聯繫刑事局請求協查。

警方調閱監視器，發現陳與潘入住台北市大同區某旅館，陳確實曾出現在捷運竹圍站，目前刑事局、台北市及新北市警方均出動警力搜尋遺體。

陳同佳推行李箱身影。聯合報系記者林孟潔／翻攝
陳同佳推行李箱身影。聯合報系記者林孟潔／翻攝
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