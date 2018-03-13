港女來台遭男友殺害 男友：屍體在竹圍站「後方草叢」

相關新聞
港女來台遭男友殺害棄屍 父親憔悴拜廟求一線生機2018-03-13 21:27
香港男子殺害女友棄屍台灣 北市警尋找屍體中2018-03-13 19:59
日式酒店賣淫 北市警涉收賄包庇2018-03-13 00:30
港女來台遭男友殺害棄屍 她最後身影曝光！2018-03-13 22:23
男子遇刺身亡 友群聚警分局堵人 分局長上陣排除2018-03-13 19:40
他來台殺害女友搭捷運棄屍 大體腐爛「殘破不堪」2018-03-13 22:47
影／香港女被棄屍現場 距竹圍捷運站步行僅15分鐘2018-03-13 22:11
港男殺女友塞行李箱棄屍竹圍捷運站 警方尋獲遺體2018-03-13 21:48
慈湖潑漆成大畢業生期限到拒出面 警：將請票逕行拘提2018-03-13 19:15
陽明大學博士生專題報告前失蹤 最後發現他墜樓身亡2018-03-13 19:14
不願意被拔牙 婦人拿清潔劑攻擊牙醫師眼睛2018-03-13 18:27
不滿父親勸就醫 女持鐵鎚猛擊頭部打死人2018-03-13 18:15
陽明大學校內學生墜樓 失去生命跡象送醫急救2018-03-13 17:41
小琉球修車師傅不單純 暗地從事毒品交易落網2018-03-13 17:38
逃逸竊嫌折返案發地被捕 只因單車沒騎走2018-03-13 15:45
臨停開車門害女童遭輾斃 傷心畫面曝光2018-03-13 15:43
影／疑感情糾紛 莽男持刀殺紙廠老闆娘後跳大排2018-03-13 15:43
影／不滿老友催債反目 保全苗栗南下台南買刀刺死2018-03-13 15:27
樂陞案續查 動遊負責人謝啟耀300萬元交保2018-03-13 15:20
獨／靈骨塔又傳弊案 調查局大搜索2018-03-13 15:04
台中西屯驚傳砍人 兩人被砍一重傷2018-03-13 14:36
影／太陽花學運二審 黃國昌等22人無罪2018-03-13 14:11
36歲兒吸毒沉迷電玩 他媽媽受不了只好報警2018-03-13 12:32
不滿催債買刀殺人 凶嫌與死者曾為詐騙集團同夥2018-03-13 12:00
婦人陳屍豬寮化糞池 疑為失聯2日台中宋姓婦人2018-03-13 10:01
債務糾紛一男中刀不治 警逮兩嫌偵訊中2018-03-13 10:00
邱義仁想入主 足協兩派分告洋狀2018-03-13 00:39
中山分局包庇酒店案 前後任管區送北檢2018-03-12 22:25
涉包庇色情行業 中山一派出所長移送北檢2018-03-12 21:30
專門代工多家知名品牌洗衣精 龍潭120坪化工廠起火2018-03-12 20:42
涉行賄中山分局員警 酒店女業者移送北檢2018-03-12 20:37
遭重機追撞2警還在加護病房 警政署長允全力協助2018-03-12 19:38
中山區六條通酒店「曉」涉行賄 遭調查局搜索2018-03-12 18:43
自組天道盟滋事開槍索毒債逼死人 檢警掃蕩抓5男女2018-03-12 18:07
熱門文章
警察為何收賄？ 「都是一碗麵開的頭」2018-03-13 08:00
台北精華區雅房只要2700 屋況實景「比坐牢還慘」2018-03-13 09:34
太陽花判決扯上習近平？陳為廷「敬告」習：別越雷池2018-03-13 11:00
擋道影片引質疑 為什麼救護車不換到路肩？2018-03-13 10:58
中山分局涉收酒店賄賂案 派出所長聲押2018-03-13 06:21
冰箱發現爸媽留的愛心晚餐感動吃光 真相卻令他崩潰2018-03-13 11:44
香港男子殺害女友棄屍台灣 北市警尋找屍體中2018-03-13 19:59
花蓮監獄推出「懇親套房」如摩鐵 受刑人爭相申請2018-03-13 12:22
太陽花學運占立院 黃國昌等22人二審維持原判無罪2018-03-13 10:08
「就是不給別車插隊！」 3年肇禍104次2018-03-13 17:36
男子遇刺身亡 友群聚警分局堵人 分局長上陣排除2018-03-13 19:40
港男殺女友塞行李箱棄屍竹圍捷運站 警方尋獲遺體2018-03-13 21:48
318太陽花二審仍無罪 黃國昌：有罪的是馬政府2018-03-13 11:05
警月收賄4萬元 葉毓蘭：價碼太不合理難置信2018-03-13 09:20
中山分局員警收賄有酒商刺探偵查秘密2018-03-12 23:34
爸爸職業被同學嘲笑 她問：開計程車怎麼了？2018-03-13 11:24
員林秋紅谷的熊抱男落網了！他是1名國中生2018-03-13 21:37
臨停開車門害女童遭輾斃 傷心畫面曝光2018-03-13 15:43
加強法治教育防員警貪瀆？基層警：陳水扁法律也讀很多2018-03-13 17:49
9696 車牌倒放 數字不變…仍挨罰2018-03-13 00:32
港女來台遭男友殺害 男友：屍體在竹圍站「後方草叢」2018-03-13 21:28
涉收色情業者賄賂遭聲押 中山一派出所長被拔官2018-03-13 17:21
PO文懸賞「菜頭」還要斬首 警約談男控：沒言論自由？2018-03-13 16:40
日式酒店賣淫 北市警涉收賄包庇2018-03-13 00:30
冷血！ 男子撞倒婦人顧滑手機 救護車送婦人就醫他肇逃2018-03-13 16:53
女兒變小三誆賣禮券騙錢上千萬 母受牽連：錯得離譜2018-03-12 23:18
獨／靈骨塔又傳弊案 調查局大搜索2018-03-13 15:04
妻驚見夫性愛光碟 女主角竟參加過自己的婚禮2018-03-13 18:59
港女來台遭男友殺害棄屍 父親憔悴拜廟求一線生機2018-03-13 21:27
慈湖潑漆成大畢業生期限到拒出面 警：將請票逕行拘提2018-03-13 19:15
影／前車不滿被叭惡意逼車 國道上演即時正義2018-03-13 13:52
陽明大學博士生專題報告前失蹤 最後發現他墜樓身亡2018-03-13 19:14
【重磅快評】不談公民不服從 太陽花22人判無罪有學問2018-03-13 16:58
他高掛頂樓要爬窗回家 3雙手死命緊抓神救援2018-03-13 11:34
結束營業發現…總經理暗槓大合約2018-03-13 00:36
站博愛座前被誤會要坐 女被老婦碎念要求讓座2018-03-13 20:37
中山分局包庇酒店案 員警郜振傑等三員警聲押2018-03-13 00:28
中山分局收賄案酒店女業者聲押2018-03-12 23:11
不願意被拔牙 婦人拿清潔劑攻擊牙醫師眼睛2018-03-13 18:27
生下七仙女後才生獨子 近億遺產全歸兒？2018-03-13 15:58
留言