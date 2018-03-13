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影／不滿老友催債反目 保全苗栗南下台南買刀刺死

2018-03-13 15:27聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南市永康區25歲劉姓男子今天凌晨在住處遭人持刀刺胸身亡，轎車被凶嫌開走，警方清晨逮捕台南市新化區22歲陳姓保全員，他供稱債務糾紛、對方先出手打他才持水果刀殺人。不過凶嫌自苗栗專程回台南並先在死者住處附近買水果刀，警方懷疑預謀行凶，加上拿走死皮包、開走死者轎車，下午警方訊後依殺人及強盜罪嫌移送法辦。

陳嫌辯稱因死者毆打他才拿水果刀反擊，但死者親友都不能接受；死者妹妹指稱，凶嫌與死者是舊識，曾因案入獄，出獄後死者還曾提供住處收容、拿錢給凶嫌周轉，沒想到他竟然恩將仇報。死者女友則表示，凶嫌向死者借錢沒還，她凌晨發現男友被殺，他的蘋果手機與車子都不見，便開啟蘋果手機的尋機APP協助警方找人。

警方調查，死者與凶嫌曾為同詐騙集團成員，還曾遠赴希臘及日本等地詐騙機房工作，後因遭破獲回台，陳嫌赴苗栗擔任保全員，他供稱因死者催債引發殺機，作案後開死者轎車回新化老家，途中將作案用水果刀及沾血衣物丟棄路邊工廠旁的垃圾子車，被捕後帶員警前往起出。

警方表示，陳嫌疑因不滿劉姓友人催債，自苗栗搭火車回台南，再搭客運車、計程車到永康，凌晨在陳姓友人住處附近買了水果刀後前往劉住處，雙方一言不合起爭執，陳涉嫌持刀猛刺劉頭、胸後拿走劉的皮包並開走他的白色轎車逃逸，劉左胸中刀深及心臟送醫不治。

台南市消防局凌晨3點左右接獲死者女友報案，指到男友住處發現他倒臥血泊中，消防救護員到場，見劉男頭胸部血流如注且疑遭利器刺傷，已無心跳呼吸，送往奇美醫院搶救傷重不治。因死者女友表示死者蘋果手機與轎車不見，警方調閱監視畫面並通報巡邏警力攔查車輛行蹤，清晨在中西區民生路與西門路口攔到死者轎車，帶回兩名男子到警局釐清案情。

因監視畫面顯示只有陳嫌一人進出死者住處、開走死者轎車，警方排除同車友人涉案，凶嫌起先還供稱是「受人指使」行凶，隨後改口表示因為債務糾紛引起爭執互毆，真正原因警方還在調查。

而警方清晨在中西區攔獲死者座車時，車上除凶嫌還有另一名陳姓男子，警方原列為凶嫌一併逮捕，訊問後初步排除涉嫌。員警表示，經查看監視畫面，凶嫌一人步行進出死者住處，開走死者轎車，凶嫌也供稱同車友人是因機車故障，拜託他載送，途中被警方攔獲。

陳嫌刺殺劉姓友人後開走他的轎車，警方尋獲後鑑識人員採證。記者周宗禎／攝影
陳嫌刺殺劉姓友人後開走他的轎車，警方尋獲後鑑識人員採證。記者周宗禎／攝影
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警方訊後下午將陳嫌移送法辦。記者周宗禎／攝影
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詐騙集團殺人保全

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