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警察為何收賄？ 「都是一碗麵開的頭」

中山分局涉收酒店賄賂案 派出所長聲押

2018-03-13 06:21聯合報 記者張宏業╱即時報導

酒商鮑銘璞涉嫌刺探檢調偵查內容遭聲押。記者陳正興/攝影
酒商鮑銘璞涉嫌刺探檢調偵查內容遭聲押。記者陳正興/攝影
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台北市警中山分局中山一派出所被控收受轄內日式「曉曉」酒店賄賂，包庇業者經營色情，時間長達3年，調查局北機站今天在北中兩地搜索派出所及官警住家共17個處所，約談所長林崇成等4名官警、酒店女業者巫蕙玲、胡姓女帳房共18人到案，由於胡女坦承店家有行賄，台北地檢署今天依貪汙罪聲押禁見6官商，包括所長林崇成、員警郜振傑、紀炳場、陳宏洲，酒店老闆娘巫蕙玲與酒商鮑銘璞也一併聲押。

據了解，「曉曉」酒店胡姓女帳房全案關鍵人物，業者每月行賄中山一派出所4萬元，三節則加碼為8萬元，換取免遭取締從事色情交易，管區警察都直接來店裡拿，行徑大膽，時間至少3年，檢調也掌握行賄帳本；「曉曉」酒店人頭謝安芳20萬交保、記帳業者黃光雄交保5萬元。

檢調另在中山一派出所總務鄭凱洋包包內搜獲9萬元現金，釐清款項用途後請回；由於涉案官警與業者否認行收賄，全案是否有更高階官警捲入，正進一步釐清。

林崇成昨晚被移送複訊時，擔心媒體認出，還假裝是調查官把手搭在涉案員警紀炳場的肩上，若無其事的假裝是送嫌犯，但仍被識破，令現場媒體哭笑不得。同案送複訊還包括1名鮑姓酒商，鮑男涉協助酒店業者與員警刺探偵查秘密而遭約談。

北機站去年接獲情資，指中山區日式「立邦酒店」涉嫌勾結人蛇集團媒介大陸、東南亞女子來台賣淫，專做日本客生意，檢方認為有人口販運問題，搜索酒店並帶回業者巫蕙玲調查，訊後依妨害風化等罪命巫女交保5萬元，全案尚在偵查階段時，意外查出官警收賄案外案。

「立邦酒店」被抄後，巫蕙玲在六條通將酒店改名為「曉曉」繼續營業，模式與以往相同，由管區輪流向業者索賄，並透過鮑銘璞打聽檢調是否有調查行收賄案情。

酒商鮑銘璞涉嫌刺探檢調偵查內容遭聲押。記者陳正興/攝影
酒商鮑銘璞涉嫌刺探檢調偵查內容遭聲押。記者陳正興/攝影
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「曉曉」酒店胡姓女帳房是員警聲押關鍵。記者陳正興/攝影
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