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涉包庇色情行業 中山一派出所長移送北檢

2018-03-12 21:30聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

員警涉包庇色情行業，涉嫌的中山分局中山一派出所所長林崇成在北機組偵訊後，移送北檢復訊，在下車時，將手搭在前面的涉嫌人肩膀上，讓眾人誤以為是移送嫌疑人的幹員，巧妙地躲過記者採訪。

員警涉包庇色情行業，涉嫌的中山分局中山一派出所所長林崇成（左）在北機組偵訊過後，...
員警涉包庇色情行業，涉嫌的中山分局中山一派出所所長林崇成（左）在北機組偵訊過後，移送北檢復訊。記者陳正興／攝影
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員警涉包庇色情行業，涉嫌的中山分局中山一派出所所長林崇成（左）在北機組偵訊過後，...
員警涉包庇色情行業，涉嫌的中山分局中山一派出所所長林崇成（左）在北機組偵訊過後，移送北檢復訊。記者陳正興／攝影
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員警涉包庇色情行業，涉嫌的中山分局中山一派出所所長林崇成（左）在北機組偵訊過後，...
員警涉包庇色情行業，涉嫌的中山分局中山一派出所所長林崇成（左）在北機組偵訊過後，移送北檢復訊。記者陳正興／攝影
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