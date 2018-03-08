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彭婉如命案續追找真相? 雄檢回應很正面

2018-03-08 21:24聯合報 記者林伯驊╱即時報導

行政院今天通過「刑法部分條文修正案」，犯下最重本刑死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑的罪者，取消30年追訴期，若三讀通過，「劉邦友血案」、「彭婉如命案」能重啟偵辦，對此，彭婉如案所轄的雄檢表示「樂觀其成」，有線索一定不會放棄找出真相。

民進黨婦女部主任彭婉如1996年11月30日在高雄失蹤，3天後被發現陳屍於高雄縣鳥松鄉。雄檢指出，彭的遺體同年12月3日發現，適用舊法追訴期20年，雖然時效屆滿前，有名楊姓受刑人傳出自稱犯案，但檢警比對DNA跡證、傳喚到案說明，仍查無明確證據，在2016年12月3日追溯到期，只得將全案簽結。

彭婉如命案發生至今近22年。圖／報系資料照
彭婉如命案發生至今近22年。圖／報系資料照
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彭婉如民進黨血案

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