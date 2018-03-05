雲林槍擊犯開毒趴 歡樂中被捕

2018-03-05 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣28歲黃姓男子今天凌晨邀集幾位「毒友」，到虎尾鎮一家KTV開毒趴，從夜晚歡唱到今天清晨，一面飲酒歡唱，一面吸毒，虎尾分局偵查隊據報，率隊武裝衝進包廂，就在桌上找到未吸完的毒品。當警方清查時，發現黃男也涉及上月間在斗六市一起KTV槍擊案，今天下午到虎尾一間公廁內起出一把霰彈槍，今晚漏夜偵訊後，移送法辦。

平日游手好閒的黃姓男子，經常揪毒友吸毒狂歡，虎尾分局偵查隊接獲情報，指黃嫌最近經常開毒趴，又是喝酒又是吸毒，警方多方布線、跟監，發現黃嫌可能也擁有槍枝，今天清晨6時許，得知黃嫌又和毒友在虎尾鎮一家KTV開毒趴，偵查隊長李志文率小隊長、偵查佐共14員，武裝在包廂外埋伏。

偵查隊長李志文見事跡成熟，一聲令下衝進包廂，正在飲酒歡唱的3男3女，對警方突襲全都嚇住，放在包箱桌上的毒品也來不及藏，即查獲4包重約7.86公克等K他命毒品，即把現場的六名男女帶返分局偵辦，包括黃姓主嫌、還有王姓男子與丁姓、何姓女子，其中張姓男子與鄭姓女子年僅20歲，6人坦承犯行，訊後依毒品危害防治條例移送法辦。