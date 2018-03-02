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尬過頭！梅竹賽開打前夕 交大生跑去清大灑氨水

2018-03-02 17:32聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

梅竹賽開打前夕，交大生昨清晨跑去清大灑氨水。記者郭宣彣／攝影
梅竹賽開打前夕，交大生昨清晨跑去清大灑氨水。記者郭宣彣／攝影
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清華大學與交通大學每年舉辦「梅竹賽」，今年邁入第50年，歷年來賽事前夕，兩校學生會到彼此學校進行「夜襲」，如在校內張貼賽事海報或寫嗆聲文字等，代表士氣高昂。但今年，交通大學學生脫序，今天凌晨許到清大「夜襲」，竟在清大校內潑灑稀釋過的氨水，味道刺鼻令人作嘔，也造成路過學生身體不適。

大學生議會臉書今晨公告，「各位同學，剛剛議會夥伴於走出校外時，遇到交大同學在校內潑灑氨水，且屢勸不聽。並認為，這已經超出梅竹賽兩校示威的範圍，嚴重影響同學身心健康；加上同行友人過敏，對氨水感到不適，因此立即連絡校安人員。」清華大學學生議會聲明，將於今日向校方循求法律資源協助。

清大學生議會表示，交大的行為「已經超出梅竹賽兩校示威的範圍」。

清大指出，今天清晨，交大學生用玩具水槍，裝有臭味的液體在清大校園噴灑，被清大教官發現並攔下詢問「這些是什麼」，5位交大學生承認「是稀釋的氨水」。交大生經教官制止後，隨即離開，並向教官道歉表示，他們只是來清大進行梅竹賽前夕的示威活動，沒有別的惡意，若造成學校不便，也為此道歉。

對此，清大校方表示，已向交大校方及學生確認，潑灑氨水的確實是交大學生，起因為想炒熱梅竹賽氣氛所致，校方呼籲學生參與賽事應先考量友誼第一、保持理性。

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