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土城警隨機攔檢 吸毒3人組涉攜毒又擁槍

2018-03-02 17:25聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市土城警方1日深夜11時許執行擴大臨檢，攔查林姓男子駕駛的自小客車，見林男眼神渙散疑似酒駕，要求停車受檢，眼尖的員警在駕駛座旁發現毒品安非他命吸食器1組，盤查右前座呂姓女乘客時，呂女一度緊張到打翻咖啡，警方進一步盤查在車內發現3支改造手槍及毒品，訊後今天依違反槍砲及毒品罪嫌將3嫌移送新北地檢署偵辦。

土城警分局頂埔派出所所長伍國榮昨天深夜11時許率員執行擴大臨檢勤務，在土城區大安路攔查一台自小客車，見39歲駕駛林姓男子眼神渙散，疑似酒駕要求林男停車受檢。

正當警方盤查林男時，警員眼尖在駕駛座旁置物箱上，發現安非他命吸食器1組及6包安非他命，並在駕駛座位下方發現玩具槍、改造瓦斯槍各1把。

坐在右前座乘客35歲呂姓女子見警方查獲槍毒，緊張到打翻手上的咖啡，警方懷疑呂女心中有鬼，經搜查在其身上查獲安非他命10包，警方也在後座、從事水電工的28歲詹姓男子隨身包包內，查獲安非他命6包、改造手槍1把、彈匣1個，子彈6顆。

經警方清點，共計查獲3把改造手槍、子彈6顆、安非他命共22包，總重47.75公克、磅秤1個、吸食用玻璃球3個、分裝袋500多個等物。今天依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送新北地檢署偵辦。

新北市土城警方昨夜攔查林姓男子駕駛的自小客車，眼尖的員警在駕駛座旁發現毒品安非他...
新北市土城警方昨夜攔查林姓男子駕駛的自小客車，眼尖的員警在駕駛座旁發現毒品安非他命吸食器1組，盤查右前座呂姓女乘客時，呂女一度緊張到打翻咖啡，警方進一步盤查在車內發現3支改造手槍及毒品，訊後今天依違反槍砲及毒品罪嫌將3嫌移送新北地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝
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新北市土城警方昨夜攔查林姓男子駕駛的自小客車，眼尖的員警在駕駛座旁發現毒品安非他...
新北市土城警方昨夜攔查林姓男子駕駛的自小客車，眼尖的員警在駕駛座旁發現毒品安非他命吸食器1組，盤查右前座呂姓女乘客時，呂女一度緊張到打翻咖啡，警方進一步盤查在車內發現3支改造手槍及毒品，訊後今天依違反槍砲及毒品罪嫌將3嫌移送新北地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝
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新北市土城警方昨夜攔查林姓男子駕駛的自小客車，眼尖的員警在駕駛座旁發現毒品安非他命吸食器1組，盤查右前座呂姓女乘客時，呂女一度緊張到打翻咖啡，警方進一步盤查在車內發現3支改造手槍及毒品，訊後今天依違反槍砲及毒品罪嫌將3嫌移送新北地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝
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